Am Samstag feiert Stefan Raab sein Comeback bei RTL - und im Rahmen des Boxkampfs mit Regina Halmich wird womöglich auch enthüllt, welche weiteren Pläne der Entertainer in der Tasche hat. Das dürfte auch für die Verantwortlichen von ProSieben spannend werden, es war schließlich schon von einem Frontalangriff Raabs auf "TV Total" zu lesen. Das zeigt sich mittlerweile aber wieder in einer ziemlich guten Form.

Am Mittwoch schalteten 1,05 Millionen Menschen die neueste Ausgabe ein, damit lag die Reichweite von "TV Total" erstmals nach dem Ende der Sommerpause wieder über der Millionen-Marke. Beim jungen Publikum steigerte sich Sebastian Pufpaff auf starke 13,4 Prozent, ebenfalls ein Bestwert seit der Rückkehr Mitte August. Danach war die Luft bei ProSieben aber schnell raus: "Bratwurst & Baklava - Die Show" brach auf 6,8 Prozent ein, zwei Ausgaben "Comedystreet" holten nur noch 4,5 und 2,6 Prozent.

Und auch wenn ProSieben mit den Quoten von "TV Total" sehr zufrieden sein kann: Für den Primetime-Sieg hat es nicht gereicht. Den holte sich beim jungen Publikum "Aktenzeichen XY", das auf 870.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 kam, das entsprach 18,2 Prozent Marktanteil. Insgesamt lag die Reichweite bei 4,96 Millionen, auch damit war das ZDF zur besten Sendezeit nicht zu schlagen, 20,9 Prozent wurden gemessen.

Kleine Brötchen backen mussten derweil RTL und Das Erste. Der Privatsender schickte mit "Mario Barth präsentiert: Die größten Stars der Comedy" nur eine Wiederholung ins Rennen, die aber immerhin von 1,48 Millionen Menschen gesehen wurde. Beim jungen Publikum waren für RTL aber nur 6,6 Prozent drin. Im Ersten verzeichnete die Erstausstrahlung des Films "Wir für immer" überschaubare Quoten: 2,20 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sind eines der schlechtesten Ergebnisse auf diesem Sendeplatz im laufenden Jahr, der Marktanteil beim Gesamtpublikum betrug 9,3 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren nur 3,5 Prozent drin.

Deutlich zufriedener sein kann da schon Sat.1, wo "Das große Backen" 9,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe verzeichnete und so über dem Senderschnitt lag. Die Reichweite in Höhe von 1,32 Millionen ist ein Bestwert für die laufende Staffel. "Top Ten! Der Geschmacks-Countdown" unterhielt am späten Abend noch etwas mehr als eine halbe Million Menschen, das führte zu 7,3 Prozent beim jungen Publikum.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;