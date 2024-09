Aufatmen bei ProSieben: Nachdem die "Dschungel-Legenden" zwischenzeitlich für einen regelrechten Quoten-Absturz bei "Beauty & The Nerd" sorgten, hat sich die Realityshow inzwischen wieder spürbar gefangen, wenngleich Spitzen-Quoten auch weiterhin nicht drin sind. Immerhin: Mit 580.000 Zuschauerinnen und Zuschauern erreichte das Format in dieser Woche deutlich mehr Menschen als zuletzt - und sogar doppelt so viele wie beim Tiefpunkt vor drei Wochen. Gleichzeitig lief es auch in der Zielgruppe deutlich besser: Dort sorgten 360.000 Menschen zwischen 14 und 49 Jahren für 8,6 Prozent Marktanteil. Das war der beste Wert seit dem Staffel-Auftakt.

Zu später Stunde ließ das Interesse des Publikums allerdings auch diesmal wieder schnell nach: So geriet "Forsthaus Rampensau" um 22:45 Uhr mit gerade mal 110.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie einem desolaten Marktanteil von 3,5 Prozent in der Zielgruppe ebenso unter die Räder wie zwei Folgen der Realityshow "Good Luck Guys", die weit nach 1 Uhr nicht über Werte von 4,1 und 5,0 Prozent hinauskamen.

Zuschauer-Trend: Beauty & The Nerd Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

In der Primetime wiederum rangierte die Sat.1-Show "99 - Wer schlägt sie alle" nur knapp hinter ProSieben: Mit 8,1 Prozent Marktanteil sorgt sie weiter für stabile Verhältnisse am Donnerstagabend. Insgesamt machte das Format in dieser Woche sogar einen kräftigen Sprung nach oben und erreichte mit 1,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die höchste Reichweite aller Privatsender um 20:15 Uhr. Bemerkenswert: Es war zugleich die meistgesehene "99"-Ausgabe seit dem Start der Show vor immerhin mehr als drei Jahren. Später am Abend kam eine Wiederholung des "Allgemeinwissensquiz" anstelle der kurzfristig schon vor dem Start abgesetzten Mockridge-Show "Was ist in der Box?" übrigens noch auf 6,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Auf ähnlicher Flughöhe wie Sat.1 war um 20:15 Uhr indes auch Vox unterwegs, wo der Spielfilm "Selbst ist die Braut" im Schnitt 1,16 Millionen Menschen und einen Marktanteil von 7,8 Prozent in der Zielgruppe erreichte. "Bad Boys - Harte Jungs" tat sich dagegen ab 22:29 Uhr schwer und fiel auf magere 5,4 Prozent. Umso stärker lief es hingegen für die nächtlichen "Vox Nachrichten", die sich weit nach Mitternacht auf 12,8 Prozent Marktanteil steigerten, ehe schließlich "Medical Detectives" wie so oft bei Vox zum nächtlichen Höhenflug ansetzten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;