am 14.09.2024 - 08:52 Uhr

Über neun und sogar mehr als zehn Prozent Marktanteil hatte die "Katzenberger"-Rückkehr Vox vor acht Tagen eingebracht. Die Folgen drei und vier ihrer neuen Doku-Soap hielten mit diesem großen Erfolg am Freitag nun nicht mit. Mit 5,7 und 6,4 Prozent lief es dennoch recht ordentlich. 0,68 und 0,71 Millionen Personen ab drei Jahren schauten im Schnitt zu. Für gute Quoten am Vox-Freitag sorgte auch das Vorabend-Programm bestehend aus "First Dates" (7,3%) und "Das perfekte Dinner" (8%). Schwach verabschiedete sich "Full House" ab 13:57 Uhr mit nur 1,1 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren. Ab der kommenden Woche wird Vox um 14 Uhr bekanntlich wieder auf "Verklag mich doch" setzen.

Zufrieden sein mit seinem Freitagsprogramm darf derweil ProSieben – nicht nur, weil nachmittags mit "The Big Bang Theory" teils über 16 Prozent bei den Umworbenen erreicht wurden, sondern auch, weil "Stirb langsam: Jetzt erst recht" zur besten Sendezeit mit 10,0 Prozent eine richtig gute Figur abgab. 0,92 Millionen Menschen schauten zu. Somit lag ProSieben zur Primetime bei den Jüngeren nur knapp hinter RTL.



Dort erreichte eine weitere "Top Dog Germany"-Ausgabe 10,6 Prozent Marktanteil. Die Zielgruppen-Reichweite stieg leicht auf 0,43 Millionen, der Marktanteil fiel allerdings um drei Zehntel niedriger aus als sieben Tage zuvor. Insgesamt waren 1,51 Millionen Menschen dabei – eine Woche zuvor lag die ermittelte Reichweite gemäß damals vorläufiger Zahlen bei 1,53 Millionen.

Einen schönen Erfolg verbuchte am Freitag auch Kabel Eins: In der 18-Uhr-Stunde erreichte "Mein Lokal, dein Lokal" hier tolle 9,3 Prozent. Abends kam ein "Criminal Minds: Evolution"-Doppelpack auf zunächst nur drei, dann aber bessere 4,5 Prozent. Stabil hält sich "SchleFaZ" bei Nitro: Diesmal wurden 2,6 Prozent Marktanteil ermittelt. Stark unterwegs war am Freitagabend auch der Disney Channel, wo der Primetime-Film "Baymax" mit 3,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen klar über dem Senderschnitt lag.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;