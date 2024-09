Insgesamt 16 Stunden lang quizzt Johannes B. Kerner mit seinen Kandidaten und Experten – der Startschuss dafür fiel am Samstagabend um 20:15 Uhr in einer zunächst gut dreistündigen Show. Dass diese aber komplett gegen Stefan Raabs Fernseh-Comeback antreten musste, machte sich an den Reichweiten bemerkbar. Die "Spenden-Challenge" des Ratespiels kam im ZDF diesmal auf 2,86 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was deutlich weniger ist als sonst. Einen vergleichbaren Wert verbuchte die Produktion zuletzt 2017. Die beiden im August gesendeten "Quiz-Champion"-Folgen hatten noch um die 3,3 und 3,4 Millionen zusehende Personen generiert. Waren damals noch zweistellige Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen möglich, sank die Quote in dieser Altersklasse nun auf 5,8 Prozent.

Nach dem "Sportstudio", das erste Bilder des Bayern-Kantersiegs in Kiel beinhaltete und auf fast 16 Prozent gesamt kam, meldete sich Johannes B. Kerner auch noch einmal im linearen Programm zurück. Dazwischen lief die Show als Stream weiter. Ab kurz nach ein Uhr jedenfalls kam seine Quizsendung nochmals auf 11,1 Prozent Marktanteil insgesamt und rund achteinhalb Prozent bei den Umworbenen.



Erster Raab-Verfolger zur Primetime war derweil Das Erste. Die Ausgabe "Ohne Schuld" aus der Charlotte-Link-Reihe hatte für gute 4,83 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gesorgt. Das entsprach einer Quote in Höhe von 19,6 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen landete der 90-Minüter in etwa gleichauf mit dem Kerner-Quiz: Es wurden 5,5 Prozent gemessen. 2,72 Millionen Menschen schauten ab 21:45 Uhr noch eine Wiederholung der "Harter Brocken"-Reihe.



Die privaten Vollprogramme mussten gegen Raab am Samstag allesamt kleine Brötchen backen – am besten schnitt hier übrigens Raabs alter Sender ProSieben ab, der auf "Stirb langsam 4.0" setzte und sich mit dem Actionstreifen fünfeinhalb Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sicherte. Vox kam mit "I, Robot" auf 3,3 Prozent, Sat.1 sicherte sich mit der Ausstrahlung von "Wunder" 3,9 Prozent. 0,74 Millionen Menschen ab drei Jahren schauten hier zu.

Auf knapp 400.000 zusehende Personen kam RTLzwei nach 20:15 Uhr mit der Ausstrahlung von "Gefährliche Brandung". Der Film generierte nur 2,1 Prozent Marktanteil. Auf 2,2 und 1,7 Prozent kam auch Kabel Eins am Abend mit zwei Primetime-Folgen der amerikanischen Krimiserie "FBI: Special Crime Unit".

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;