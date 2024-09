am 17.09.2024 - 09:01 Uhr

An schwache Quoten auf dem 16-Uhr-Sendeplatz hat man sich im Ersten inzwischen gewöhnt. Doch so schlecht wie zum Start der neuen Talkshow "Amado, Belli, Biedermann" lief's für den Sender wohl selten zuvor: Gerade mal 270.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die erste Ausgabe am Montag, sodass der Gesamt-Marktanteil bei desolaten 2,8 Prozent lag. Zum Vergleich: Eine "Rosenheim-Cops"-Wiederholung im ZDF erreichte parallel dazu 2,46 Millionen Menschen.

Bei den 14- bis 49-Jährigen spielte der neue ARD-Talk obendrei mit nur 10.000 Personen sowie 0,9 Prozent Marktanteil sogar überhaupt keine Rolle. Im weiteren Verlauf drehte sich dagegen das Bild: So erreichte "Brisant" bereits 8,4 Prozent Marktanteil, "Gefragt - gejagt" punktete sogar mit 10,2 Prozent beim jungen Publikum. Insgesamt erreichte das Quiz mit Alexander Bommes im Schnitt 2,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 15,5 Prozent.

Auch die Primetime verlief durchwachsen: Während die Doku "Harry - Schicksalsjahre eines Prinzen" nach der "Tagesschau" noch 2,49 Millionen Menschen und einen Marktanteil von 9,7 Prozent beim jungen Publikum erreichte, tat sich die Hauptprogramm-Premiere des Polittalks "Die 100 - Was Deutschland bewegt" zunächst schwer. Mit 1,77 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, die einem Marktanteil von 7,8 Prozent entsprachen, lag das Format mit Ingo Zamperoni hinter den Quoten, die zuletzt "Hart aber fair" verzeichnete. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 6,0 Prozent erzielt.

Mit dem Tagessieg hatte Das Erste somit nichts zu tun - der ging an das ZDF und den Krimi "Der Geier - Die Tote mit dem falschen Leben", der mit 5,74 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern einen hervorragenden Gesamt-Marktanteil von 23,2 Prozent verzeichnete. Starke Quoten gab es daneben auch für ZDFneo, wo "Inspector Barnaby" um 20:15 Uhr von 1,51 Millionen Personen gesehen wurde. Mit einem Tagesmarktanteil von 4,3 Prozent belegte ZDFneo zudem einen starken fünften Platz und ließ sogar Sat.1 hinter sich.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;