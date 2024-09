am 20.09.2024 - 08:46 Uhr

Als "Reeperbahn privat - Das wahre Leben auf dem Kiez" Ende August in die neue Staffel startete, da sorgte der Blick auf die Quoten am Morgen danach bei RTLzwei wohl erstmal für einen kleinen Schock-Moment: Mit nur 2,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen stürzte der Wert auf ein Allzeit-Tief und weit unter den Senderschnitt. Doch das sollte sich als Ausrutscher herausstellen, seither zog das Interesse Woche für Woche an.

An diesem Donnerstag ging es nun weiter auf einen Marktanteil von 7,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen nach oben, erst zwei Mal hatte es in der Geschichte der Sendung überhaupt einen noch besseren Wert gegeben. Die Gesamt-Reichweite ging im Vergleich zur vergangenen Woche zwar minimal auf 0,59 Millionen zurück, das dürfte die Freude bei RTLzwei heute aber freilich kaum schmälern.

Mit 0,31 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauern bewegte man sich am Donnerstagabend auf dem gleichen Niveau wie die Sat.1, RTL und ProSieben. Ernüchternd ist das vor allem für RTL, wo "Die große GEO-Story: Warum jede Art zählt" mit nur 7,3 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum klar unterm Soll blieb, zumal es in der erweiterten Zielgruppe 14-59 mit 5,4 Prozent Marktanteil noch ein ganzes Stück schlechter aussah. Insgesamt sahen 0,93 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu.

Sat.1 erreichte mit "99 - Wer schlägt sie alle?" ähnlich viele 14- bis 49-Jährige (0,32 Millionen), der Marktanteil fiel aufgrund der längeren Sendezeit hier mit 7,7 Prozent aber schon etwas höher aus. Vor allem wird man sich dort aber darüber freuen, dass es hier besser gelang, auch das etwas ältere Publikum anzusprechen. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 lag der Marktanteil mit 7,5 Prozent deutlich über dem der RTL-Konkurrenz, die Gesamt-Reichweite belief sich auf 1,19 Millionen.

Bei ProSieben blieb ein Endspurt für "Beauty & The Nerd" unterdessen aus, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ging beim Finale im Vergleich zur Vorwoche sogar um eineinhalb Prozentpunkte auf nun 7,1 Prozent zurück. Weniger als eine halbe Million, im Schnitt nämlich nur rund 460.000 Personen, verfolgten die sechste und letzte Folge dieser Staffel. "Forsthaus Rampensau" ließ danach den Marktanteil dann auf katastrophale 1,3 Prozent abstürzen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;