Seit Jahren ist "Gefragt - gejagt" ein verlässlicher Quotenbringer am ARD-Vorabend, doch so gut wie am Freitag lief es für die Quizshow mit Alexander Bommes beim jungen Publikum mit weitem Abstand noch nie. Durchschnittlich 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren schalteten um 18:00 Uhr und trieben den Marktanteil des Ersten auf herausragende 18,7 Prozent - klar, dass "Gefragt - gejagt" damit Marktführer in dieser Altersklasse war. Zum Vergleich: Der Staffelschnitt liegt bislang aktuell bei etwas weniger als zehn Prozent.

Umso bemerkenswerter ist jedoch, dass der "Quizduell-Olymp" unmittelbar danach auf magere 4,4 Prozent regelrecht abstürzte. Für "Gefragt - gejagt" sah es derweil auch insgesamt richtig gut aus: Mit 2,21 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erzielte die ARD-Show hier einen noch geringfügig höheren Marktanteil von 18,9 Prozent. An der ZDF-Serie "SOKO Wien" kam Alexander Bommes damit allerdings nicht vorbei.

Nach der "Tagesschau" war "Gefragt - gejagt" übrigens sogar die meistgesehene ARD-Sendung des Tages - was aber auch damit zusammenhängt, dass die neue Film-Reihe "Feuerwehrfrauen" auch in der zweiten Woche kein Erfolg war. Mit 2,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern kam der Film um 20:15 Uhr nur auf einen Marktanteil von 9,9 Prozent, ehe auch die "Tagesthemen" im Anschluss knapp einstellig blieben. Ganz vorne rangierte somit die ZDF-Krimiserie "Ein Fall für Zwei", die auf 4,34 Millionen Personen sowie starke 20,4 Prozent Marktanteil kam, ehe später am Abend auch die "heute-show" noch einmal aufdrehte und 3,66 Millionen zum Lachen brachte.

"Gefragt - gejagt" punktete derweil nicht nur um 18:00 Uhr, sondern bereits zuvor auf dem schwierigen Sendeplatz um 16:10 Uhr, wo die Show kurzerhand den gefloppten Talk "Amado, Belli, Biedermann" ersetzte. Die Wiederholung einer "Allein gegen alle"-Folge kam zwar insgesamt nur auf 430.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 5,5 Prozent Marktanteil, erzielte dafür aber bei den 14- bis 49-Jährigen sehr starke 10,8 Prozent. In diesem Windschatten schnitt eine Stunde später auch "Brisant" mit 11,3 Prozent beim jungen Publikum besser ab als gewöhnlich.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;