Nicht wirklich zufrieden sein dürfte man in Köln bei RTL mit den linearen Ergebnissen der zweiten "Deutschland sucht den Superstar"-Folge, die am Samstag drei Stunden lang zur Primetime über die Bildschirme flimmerte. Das Format mit Dieter Bohlen und anderen sicherte sich gerade einmal noch 1,57 Millionen Menschen ab drei Jahren. Eine zweistündige Ausgabe am Mittwoch hatte noch rund 400.000 Fans mehr. In der klassischen Zielgruppe blieb die ermittelte Quote halbwegs stabil, sie lag nun bei 12,3 Prozent. 2023 kam Ausgabe zwei der damaligen Staffel noch auf fast 17 Prozent, 2022 holte Florian Silbereisen allerdings weniger als elf Prozent. Bekannt ist ja allerdings, dass gerade die aktuell laufende Casting-Phase eher stark ist und das Interesse am Format abnimmt, je näher das Finale rückt.

Antreten musste "DSDS" am Samstag gegen "Die Giovanni Zarrella Show" im Zweiten, die für stabile Ergebnisse sorgte. Im Schnitt schauten 2,73 Millionen Menschen zu. Im April war das Format, nach damals vorläufigen Zahlen, auf 2,76 Millionen gekommen. Vor rund einem Monat waren 2,85 Millionen dabei. Somit sicherte sich das Zweite an diesem Samstag nun 13,5 Prozent Marktanteil bei allen und 7,6 Prozent bei den Jüngeren, in beiden Fällen also ordentliche Ergebnisse.



Der Tagessieg ging klar an Das Erste. Dort überzeugte der 90-Minüter "Im Netz der Gier" mit 23,2 Prozent Marktanteil beim Publikum ab drei Jahren. Im Schnitt schalteten 5,03 Millionen Menschen ein. Auch bei den Jüngeren sorgte der Stoff für klar überdurchschnittliche Quoten – hier wurden 8,5 Prozent ausgewiesen.

Ein wunderbarer Erfolg gelang derweil auch dem NDR, der sich unter die Top15 der meistgesehenen Sendungen des Tages schob: Dies gelang mit dem Quiz "Kaum zu glauben XXL", das auf 1,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kam. Somit ließen sich zur besten Sendezeit 6,5 Prozent Marktanteil erzielen. Der NDR hatte somit zur Primetime mehr Fans als die allermeisten Privatsender, einzige Ausnahme war hier RTL mit "DSDS". Das beflügelte natürlich auch den NDR-Tagesmarktanteil, der bei 3,1 Prozent lag.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;