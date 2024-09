Großer Erfolg für den Disney Channel am Samstagabend: Mit dem Film "Ratatouille" gelang ein Einzug in die Top 20 der meistgesehenen Sendungen des Tages bei den 14- bis 49-Jährigen. Der Streifen ließ die Quoten des Senders gewaltig steigen; auf durchschnittlich 4,7 Prozent. Damit war "Ratatouille" nicht weit von den Spielfilmen entfernt, die Vox und RTLzwei zeigten. Bei Vox holten die "Ghostbusters" am Samstagabend 5,7 Prozent, bei RTLzwei kam "Die letzte Festung" auf 5,2 Prozent.

"Ratatouille" bescherte seinem Sender jedenfalls 190.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer im Schnitt, insgesamt waren rund 440.000 dabei. Somit ließ man auch RTL Super, wie die Primetime von Super RTL ja inzwischen genannt wird, hinter sich. Dort holte der Film "Der gestiefelte Kater" im Schnitt 0,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, bei den klassisch Umworbenen wurden 2,4 Prozent gemessen.



Mit einem Familienfilm am Samstagabend punktete auch Sat.1: "Space Jam: A New Legacy" brachte im Schnitt 7,7 Prozent auf das Papier. Der Quotenerfolg war dringend nötig, da das Samstagsprogramm tagsüber eine große Baustelle ist. Fünf am Nachmittag gezeigte Folgen von "Das Schnäppchen-Menü" kamen nicht über 1,2 Prozent Marktanteil hinaus, teils wurden gar nur 0,5 Prozent gemessen.



Deutlich besser machte es nachmittags Kabel Eins: Dort sicherte sich "Castle" etwa ab kurz nach halb drei rund achteinhalb Prozent in der klassischen Zielgruppe. "Hawaii Five-0" hielt sich danach bei vier oder um die vier Prozent. Abends setzte Kabel Eins auf einen "FBI: Special Crime Unit"-Doppelpack, der mit 3,0 und 2,8 Prozent bei den Werberelevanten allerdings Luft nach oben hatte.

Gut lief die Primetime derweil für Sport1. Die Zweite Liga ließ die Quoten hier gut in die Höhe gehen. Gezeigt wurde das Spiel zwischen Kaiserlautern und Hamburg, das 2:2 endete. Bei den Umworbenen kam die Live-Partie auf tolle 4,6 Prozent Marktanteil. Damit löste die Partie das Match zwischen Hertha BSC und dem FCK als bis dato quotenstärkste Übertragung der laufenden Saison ab. Insgesamt schauten durchschnittlich 0,57 Millionen Fans zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;