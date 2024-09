2,21 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten am Sonntag zwischen 17:45 Uhr und 19:20 Uhr im Schnitt die Berichterstattung über die Landtagswahl in Brandenburg im Ersten, was einem Marktanteil von 14,1 Prozent beim Gesamtpublikum entsprach - damit lag Das Erste wie bei Wahlen auch sonst üblich in der Publikumsgunst wieder vorn. Das ZDF hatten zwischen 17:38 Uhr und 19 Uhr im Schnitt 1,68 Millionen Personen eingeschaltet, was 11,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil des Ersten mit 10,7 Prozent über den 8,7 Przoent, die das ZDF einfuhr.

Um 19 Uhr zog die ZDF-Reichweite zum Start von "heute" dann aber massiv an: 3,13 Millionen ließen sich hier auf den neuesten Stand bringen, der Marktanteil stieg auf 16,0 Prozent beim Gesamtpublikum und 10,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Im Ersten schloss sich um 19:20 Uhr die "Berliner Runde" an, die 2,64 Millionen Interessierte verfolgten. Die mit Abstand meisten Leute haben sich dann aber - zumindest was das TV angeht - erst in der "Tagesschau" informiert, die mit 8,1 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern die meistgesehene Sendung des Tages wurde. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 31,7 Prozent, 26,5 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen gemessen.

Auch das RBB Fernsehen berichtete am Wahlabend natürlich ausführlich. Am Vorabend sahen hier im Schnitt rund 340.000 Leute zu, was einem Marktanteil von 2,1 Prozent entsprach. In der Primetime ging die Berichterstattung dann weiter, hier waren noch im Schnitt 290.000 Personen dabei, was für 1,1 Prozent Marktanteil reichte.

Bei den Nachrichtensendern hatte diesmal Welt eine umfangreichere Berichterstattung als ntv - und wurde dafür auch mit einer deutlich höheren Reichweite belohnt. Zwischen 17:53 Uhr und kurz vor 19 Uhr schalteten 0,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer Welt ein, ntv erreichte mit seiner Berichterstattung ab 17:44 Uhr im Schnitt nur rund 150.000 Personen. Während Welt Marktanteile von 1,8 Prozent beim Gesamtpublikum und stolze 3,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte, musst sich ntv mit 1,0 Prozent insgesamt und 1,6 Prozent bei den Jüngeren zufrieden geben.

Während ntv ab 19:10 Uhr mit "ntv Wissen" bereits wieder zum Regelprogramm überging, stand bei Welt bis 21 Uhr durchgehend Wahl-Berichterstattung auf dem Programm. Ab 19 Uhr lag der Marktanteil in der Zielgruppe bei 2,3 Prozent, auch ab 20:30 Uhr wurde mit 2,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen noch ein starker Wert erzielt. Rund 230.000 Personen sahen hier noch zu. Phoenix als öffentlich-rechtliches Angebot war ebenfalls durchgehend auf Sendung, die Quoten werden hier allerdings sehr kleinteilig teils im Minutentakt ausgewiesen und liegen uns nur teilweise vor. Die Marktanteile pendelten hier eher um die 1-Prozent-Marke. Die "Phoenix Wahlrunde" ab 20:19 Uhr verfolgten dann 0,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was Marktanteilen von 0,7 Prozent beim Gesamtpublikum und 0,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen entsprach.

Dass Das Erste den Sonntag mit Tagesmarktanteilen von 15,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 10,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen deutlich für sich entscheiden konnte, lag freilich nur teilweise an der Wahlberichterstattung, vor allem aber am "Tatort", der mit insgesamt 8,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern die Primetime dominierte und herausragende Marktanteile von 29,9 Prozent beim Gesamtpublikum und 20,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen einfahren konnte. "Caren Miosga" talkte ab 22 Uhr vor 2,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Die Marktanteile lagen bei 13,7 Prozent beim Gesamtpublikum und 8,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;