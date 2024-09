am 23.09.2024 - 09:53 Uhr

Nach dem gelungenen Staffelauftakt in der vergangenen Woche konnte "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" auch an diesem Sonntag wieder vollauf überzeugen. Mit 2,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern fiel die Gesamt-Reichweite zwar minimal geringer aus als vor sieben Tagen, mit Ausnahme von "RTL aktuell" hatte aber keine andere Sendung auf einem Privatsender am Sonntag ein größeres Publikum erreichen können.

Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 10,6 Prozent, bei den 14- bis 59-Jährigen wurden 10,1 Prozent erzielt. Bemerkenswert ist aber auch, dass die Sendung, die traditionell eher bei einem etwas älteren Publikum punkten konnte, diesmal vor allem bei den Jungen stark war. In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kletterte der Marktanteil mit 11,7 Prozent auf den besten Wert seit 2019.

Erfreulich für Sat.1 außerdem: Auch das "Frühstücksfernsehen am Sonntag" setzte seine gute Performance fort und erzielte wieder stark 10,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Im Schnitt sahen hier 0,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu. In der Primetime kam "Der Marsianer - Retter Mark Wattney" auf zumindest solide 7,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. 0,92 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen hier insgesamt zu. "Shooter" ließ später den Marktanteil noch auf 8,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen steigen.

Richtig glücklich dürfte man beim Blick auf die Primetime aber bei RTLzwei sein, wo der Film "Taffe Mädels" für Senderverhältnisse sehr gute 6,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen konnte. Die Gesamt-Reichweite lag bei 850.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Damit war RTLzwei deutlich erfolgreicher unterwegs als Kabel Eins mit den "Lieblingsmarken der Deutschen", die nicht über 3,6 Prozent Marktanteil hinaus kamen. Immerhin ging's später am Abend dank "Abenteuer Leben am Sonntag" aber noch auf erfreuliche 5,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen nach oben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;