Es ist das gewohnte Bild: Immer wenn die "heute-show" läuft, dann ist es auch die Sendung, die mit Abstand am stärksten von der zeitversetzten und Livestream-Nutzung profitiert, die in die endgültig gewichteten Quoten zusätzlich zum traditionallen linearen TV-Konsum eingerechnet wird. Und dieser Anteil ist wirklich beträchtlich: Bei der Sendung vom 13. September, für die diese endgültig gewichteten Zahlen nun vorliegen, stieg die Reichweite um eine Million auf 4,32 Millionen an - damit war es der höchste Nachschlag in diesem Jahr. Etwa 30 Prozent der Nutzung kam also erst nachträglich dazu - und da sind die zeitversetzten Mediathek-Abrufe noch gar nicht enthalten.

Dadurch erhöhte sich der Marktanteil der "heute-show" beim Gesamtpublikum auch stark von 19,3 auf 22,9 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen sind es nun 28,3 statt der zunächst ausgewiesenen 19,4 Prozent. Zwar konnte auch das "ZDF Magazin Royale" wieder nachträglich zulegen, aber bei Weitem nicht so deutlich. So zog die Gesamtreichweite hier "nur" um 290.000 auf 1,66 Millionen an, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erhöhte sich um 4,3 Prozentpunkte auf nun 22,4 Prozent.

Platz 2 der größten Aufschläge ging diesmal stattdessen an den "Tatort". Die Folge "Deine Mutter" konnte die Reichweite nachträglich noch fast um eine halbe Million auf nun 8,46 Millionen ausbauen. Auch hier war der Effekt in der jüngeren Altersgruppe besonders stark, bei den 14- bis 49-Jährigen kletterte der Marktanteil noch um 2,3 Prozentpunkte auf nun 22,3 Prozent. Im ZDF gehört außerdem "Beyond Paradise" weiter zu den zeitversetzt stark nachgefragten Inhalten, hier ging's jeweils noch um 420.000 Zuschauerinnen und Zuschauer nach oben. Das Bild der vergangenen Wochen setzte sich hier also fort.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 13.09.

22:29 4,32

(+1,00) 22,9%

(+3,6%p.) 1,21

(+0,53) 28,3%

(+8,9%p.) Tatort: Deine Mutter 15.09.

20:18 8,46

(+0,49) 30,7%

(+0,8%p.) 1,46

(+0,25) 22,3%

(+2,3%p.) Beyond Paradise 15.09.

23:11 2,04

(+0,42) 19,3%

(+2,8%p.) 0,13

(+0,07) 4,9%

(+2,6%p.) Beyond Paradise 15.09.

22:20 2,63

(+0,42) 15,3%

(+1,6%p.) 0,24

(+0,11) 5,7%

(+2,2%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 12.09.

18:50 2,07

(+0,32) 11,1%

(+1,3%p.) 0,36

(+0,16) 11,0%

(+4,1%p.) ZDF Magazin Royale 13.09.

23:03 1,66

(+0,29) 11,4%

(+1,5%p.) 0,72

(+0,21) 22,4%

(+4,3%p.) Aktenzeichen XY... Ungelöst 11.09.

20:15 5,21

(+0,25) 21,3%

(+0,4%p.) 1,01

(+0,14) 20,0%

(+1,8%p.) Nuhr im Ersten 12.09.

22:50 1,89

(+0,25) 15,1%

(+1,4%p.) 0,20

(+0,02) 8,0%

(+0,3%p.) Sarah Kohr - Koma 09.09.

20:14 5,93

(+0,24) 23,0%

(-0,0%p.) 0,43

(+0,04) 8,0%

(+0,3%p.) Die Spreewaldklinik 09.09.

18:58 0,85

(+0,19) 4,6%

(+1,0%p.) 0,17

(+0,05) 5,9%

(+1,7%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 09.09.-15.09.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Ebenfalls noch knapp in die Top10 geschafft hat es eine Folge der "Spreewaldklinik". Die Sat.1-Vorabendserie gewann in der Woche zwischen dem 9. und 15. September im Schnitt nachträglich noch über 150.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erhöhte sich nach der endgültigen Gewichtung noch deutlich auf 4,9 Prozent, nachdem es vorläufig gewichtet nur 3,6 Prozent waren.

Einen Nachschlag gab's unterdessen auch wieder für "Wer stiehlt mir die Show?" - allerdings fiel in der zweiten Woche nicht nur die lineare, sondern auch die zeitversetzte Nutzung merklich geringer aus. Statt um 280.000 ging's nun nachträglich nur um 190.000 nach oben, die Gesamt-Reichweite lag somit nun nach der endgültigen Gewichtung bei 1,34 Millionen. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe erhöhte sich um 1,9 Prozentpunkte, in der Vorwoche betrug das nachträgliche Plus allerdings sogar 2,9 Prozentpunkte.

Ein Wort noch zu Stefan Raab: Der "Final Fight" gegen Regina Halmich sammelte zeitversetzt oder durch Livestreams noch weitere 160.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein, wodurch sich die Gesamt-Reichweite auf über sechs Millionen steigerte. 6,05 Millionen waren es insgesamt. Der Marktanteil ging leicht zurück, angesichts 51,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen gibt es jedoch trotzdem nichts zu meckern.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 13.09.

22:29 4,32

(+1,00) 22,9%

(+3,6%p.) 1,21

(+0,53) 28,3%

(+8,9%p.) ZDF Magazin Royale 13.09.

23:03 1,66

(+0,29) 11,4%

(+1,5%p.) 0,72

(+0,21) 22,4%

(+4,3%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 12.09.

18:50 2,07

(+0,32) 11,1%

(+1,3%p.) 0,36

(+0,16) 11,0%

(+4,1%p.) Beyond Paradise 15.09.

23:11 2,04

(+0,42) 19,3%

(+2,8%p.) 0,13

(+0,07) 4,9%

(+2,6%p.) Tatort: Deine Mutter 15.09.

20:18 8,46

(+0,49) 30,7%

(+0,8%p.) 1,46

(+0,25) 22,3%

(+2,3%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 13.09.

19:38 2,01

(+0,19) 9,7%

(+0,7%p.) 0,66

(+0,12) 17,3%

(+2,3%p.) Beyond Paradise 15.09.

22:20 2,63

(+0,42) 15,3%

(+1,6%p.) 0,24

(+0,11) 5,7%

(+2,2%p.) Die Spreewaldklinik 13.09.

18:58 0,66

(+0,15) 3,6%

(+0,7%p.) 0,09

(+0,06) 2,9%

(+2,0%p.) Die Spreewaldklinik 12.09.

18:59 0,75

(+0,17) 4,0%

(+0,8%p.) 0,14

(+0,07) 4,5%

(+1,9%p.) Wer stiehlt mir die Show? 15.09.

20:14 1,34

(+0,19) 6,1%

(+0,7%p.) 0,98

(+0,18) 18,2%

(+1,9%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 09.09.-15.09.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;