Das ZDF hat am Montagabend die Primetime spielend leicht dominiert. Mit dem Krimi "Laim und die Toten ohne Hosen" erreichten die Mainzer 5,56 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und damit so viele wie kein anderer Sender am gesamten Tag. Auch den Zuschauerschnitt auf dem Sendeplatz konnte die Krimireihe mit Max Simonischek in der Hauptrolle leicht übertreffen, der Marktanteil lag bei hervorragenden 22,6 Prozent Marktanteil.

Da ist es dann auch zu verschmerzen, dass sich der Erfolg ausschließlich auf das ältere Publikum beschränkte. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte der Krimi gerade mal 5,9 Prozent. Damit lag der Film sogar noch hinter der Doku "Der Sturm - Tiere bei Blitz und Donner", die es im Ersten auf 7,8 Prozent brachte, aber insgesamt natürlich deutlich weniger Menschen erreichte. Dennoch: Mit 2,46 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 9,9 Prozent Marktanteil kann man beim Sender zufrieden sein.

"Hart aber fair" hielt sich später noch bei 2,28 Millionen und 9,8 Prozent Marktanteil, beim jungen Publikum erzielte Louis Klamroth 6,9 Prozent. Meistgesehene Sendung des Ersten war traditionell die "Tagesschau", die es um 20 Uhr auf eine Reichweite in Höhe von 5,23 Millionen brachte. Das sorgte insgesamt für herausragende 22,4 Prozent Marktanteil und auch bei den 14- bis 49-Jährigen für starke 21,0 Prozent. Hinzu kommen die Menschen, die die "Tagesschau" in einem der Dritten Programme gesehen haben.

Doch noch einmal zurück zum ZDF, wo nicht nur das Hauptprogramm zur besten Sendezeit zu überzeugen wusste. Bei ZDFneo unterhielt "Inspector Barnaby" 1,50 Millionen Menschen, eine weitere Folge steigerte die Reichweite später sogar noch auf 1,87 Millionen. Ab 21:45 Uhr lag der Marktanteil damit bei 10,5 Prozent. Von einem Spartensender kann man da schon nicht mehr sprechen.

