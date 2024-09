Die ARD-Serie "Die Zweiflers" hat am Mittwochabend zu den großen Gewinnern des Deutschen Fernsehpreises gezählt (DWDL.de berichtete). Und auch über die Quoten der Ausstrahlung der großen Gala kann man sich in der ARD freuen: Die Übertragung der Preisverleihung erreichte zur besten Sendezeit 2,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das waren mehr als doppelt so viele als im vergangenen Jahr, als die Show in Sat.1 zu sehen war. Auch die Ausstrahlung im ZDF vor zwei Jahren erreichte rund 400.000 Menschen weniger.

Insofern ist dem Ersten ein schöner Erfolg mit dem Deutschen Fernsehpreis gelungen, der Marktanteil beim Gesamtpublikum betrug 11,8 Prozent. Aus der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen verfolgten 410.000 Menschen die Übertragung, die Show landete damit direkt hinter "TV Total" auf Platz zwei der erfolgreichsten Primetime-Sendungen in dieser Zuschauergruppe. Der Marktanteil lag angesichts von 9,4 Prozent recht deutlich über dem Senderschnitt. Und auch hier war in den vergangenen Jahren teils deutlich weniger drin.

Mit dem Primetime-Sieg hatte Das Erste trotzdem nichts am Hut, der ging wenig überraschend an die "SOKO Wien", die es ausnahmsweise mal auf den Sendeplatz um 20:15 Uhr verschlug. 4,81 Millionen Menschen sahen sich den neuesten Fall an, das entsprach 20,5 Prozent Marktanteil. Mit 4,4 Prozent beim jungen Publikum landete der Krimi aber deutlich hinter dem Deutschen Fernsehpreis. Das "heute journal" steigerte sich später bei den Jüngeren aber auf 9,0 Prozent, insgesamt sorgten 3,80 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer für 18,0 Prozent.

Ziemlich erfolgreich unterwegs war im öffentlich-rechtlichen Kosmos am Mittwoch auch der deutsch-französische Kultursender Arte. Der brachte es auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 1,8 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen waren es sogar 2,4 Prozent - damit lag Arte auf einem Niveau mit Nitro. Zur besten Sendezeit erreichte Arte mit dem Spielfilm "La Vérité - Leben und lügen lassen" 560.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, das entsprach sowohl insgesamt als auch beim jungen Publikum 2,4 Prozent Marktanteil. Mit "Jimmy Carter - Der Rock-'n'-Roll-Präsident" waren in der Nacht noch 2,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen drin.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;