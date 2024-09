am 26.09.2024 - 09:06 Uhr

Lange sah es so aus, als müsste Hoffenheim zum Auftakt in die neue Europa-League-Saison eine Niederlage hinnehmen, kurz vor dem Ende schaffte die Mannschaft gegen den FC Midtjylland aber doch noch den Ausgleich. Dass die Spannung bis zuletzt hoch war, dürfte RTL, wo das Spiel zu sehen war, geholfen haben. In Halbzeit eins verzeichnete der Sender noch 1,74 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, während den zweiten 45 Minuten waren es 200.000 mehr.

Der große Teil der Fußball-Fans war über 49 Jahren alt, daher kam RTL in der klassischen Zielgruppe zuerst auch nur auf 8,7 Prozent Marktanteil. Halbzeit zwei steigerte sich dann immerhin auf 10,5 Prozent. Beim Gesamtpublikum waren mit dem zweiten Teil der Übertragung ebenfalls sehr ansehnliche 10,6 Prozent drin, nachdem zuvor 7,5 Prozent gemessen wurden. Mit Vor- und Nachberichterstattung war für RTL allerdings nicht viel zu holen. Den Countdown zum Spiel verfolgten weniger als eine Million Menschen, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 4,4 Prozent. Highlights und Zusammenfassungen der anderen Spiele holten lediglich 4,3 Prozent.

Den Primetime-Sieg beim jungen Publikum sicherte sich übrigens "TV Total" - und das spielend leicht. 640.000 Menschen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sahen sich die neueste Ausgabe der ProSieben-Show an, das waren über 200.000 mehr als beim Fußballspiel bei RTL. Mit 13,7 Prozent Marktanteil kann man in Unterföhring sehr zufrieden sein. Die Gesamtreichweite lag bei 1,14 Millionen - es ist ein Bestwert für die seit Mitte August laufende Staffel. "Bratwurst & Baklava" unterhielt später allerdings nur noch etwas mehr als eine halbe Million Personen, dadurch sackte auch der Marktanteil auf nur noch 6,1 Prozent ab.

Ziemlich gut lief es zur besten Sendezeit auch für Sat.1: "Das große Backen" verzeichnete 1,40 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist ebenfalls ein Höchstwert für die laufende Staffel. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam die Show auf 9,5 Prozent Marktanteil. "Top Ten! Der Geschmacks-Countdown" hielt sich später immerhin noch bei 7,3 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;