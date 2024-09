Die Zeiten, in denen "The Voice of Germany" bei den "Blind Auditions" noch locker die 20-Prozent-Marke knacken konnte, sind schon ein paar Jahre vorbei, nun wackelte aber zum Staffelauftakt sogar die Zweistelligkeit schon bedenklich: 10,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte die erste Folge der 14. Staffel am Donnerstagabend bei ProSieben - das lag zwar immer noch klar über de Senderschnitt, waren aber 2,3 Prozentpunkte weniger als noch im vergangenen Jahr, als ebenfalls schon einen Negativ-Rekord aufgestellt worden war. Insgesamt sahen im Schnitt 1,34 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, 180.000 weniger als im Jahr zuvor.

Sat.1 schaffte es am Donnerstagabend, mit "99 - Wer schlägt sie alle?" auf Augenhöhe mit "The Voice" zu liegen. Beide Sendungen kamen auf im Schnitt 0,44 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil der Sat.1-Show unterschied sich mit 10,2 Prozent nur minimal. Blickt man auf die Gesamt-Reichweite, dann lag die Sat.1-Show mit 1,37 zu 1,34 Millionen minimal vor ProSieben. Für "99" bedeutete das übrigens sogar einen neuen Reichweitenrekord: Noch nie hat die Sendung mehr Publikum erreicht.

Den Primetime-Sieg mussten ProSieben und Sat.1 aber anderen überlassen. Beim jungen Publikum lag RTL mit der Europa Leageu vorn. Das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Viktoria Pilsen erreichte während der ersten 45 Minuten 11,7 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum, während der zweiten Halbzeit stieg der Wert noch auf 13,5 Prozent an. Insgesamt verfolgten im Schnitt 2,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Partie.

Beim Gesamtpublikum lag Das Erste mit seinem "Irland-Krimi" vorn. 5,1 Millionen Krimi-Fans schalteten hier ab 20:15 Uhr, was einem Marktanteil von 21,8 Prozent entsprach. Dass die Jüngeren weniger angetan waren, dürfte man bei der ARD da gerne in Kauf nehmen, in der Altersgruppe 14-49 betrug der Marktanteil nur magere 6,1 Prozent. Das ZDF erreichte mit "Alle nicht ganz dicht" zwar etwas mehr junges Publikum und lag hier bei 7,2 Prozent Marktanteil, die Gesamt-Reichweite war mit 2,83 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern aber deutlich niedriger.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;