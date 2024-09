"Das wahre Leben auf dem Kiez" stößt derzeit bei besonders vielen Menschen auf Interesse. Nicht anders ist es zu erklären, dass "Reeperbahn privat!" in den vergangenen Wochen ausgesprochen erfolgreich war - als krönenden Abschluss der Staffel fuhr die RTLzwei-Dokusoap am Donnerstagabend sogar noch einen Allzeit-Rekord ein. Mit 380.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren lag der Marktanteil um 20:15 Uhr bei 8,5 Prozent.

Gegenüber der Vorwoche steigerte sich "Reeperbahn privat" damit noch einmal um über einen Prozentpunkt. Insgesamt schalteten im Schnitt 670.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein, was ebenfalls dem besten Wert der Staffel entsprach, die noch vor einem Monat überhaupt nicht gut begonnen hatte. Zum Start erreichte die Dokusoap nämlich nicht einmal 300.000 Menschen und einen Marktanteil von unter drei Prozent.

Bei Kabel Eins betrieb unterdessen der Spielfilm "X-Men: Apocalypse" Schadensbegrenzung, nachdem der Sender seine Dokusoap "Yiehaa! Unser Traum vom Wilden Westen" nach den miserablen Quoten der vergangenen Wochen vorläufig aus dem Programm genommen hatte. Mit 5,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe lag das Ersatzprogramm sogar deutlich über dem Senderschnitt - und nur knapp hinter Vox, wo es "Dirty Dancing" diesmal auf 6,7 Prozent brachte. Insgesamt erreichte der Tanzfilm allerdings 1,24 Millionen Menschen, während "X-Men: Apocalypse" nur von einer halben Million gesehen wurde.

Sehr stark verlief der Abend unterdessen für RTL Super, das mit "CSI: Miami" bis zu 3,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verbuchte, während "Monk" bei RTL Up in ähnliche Höhen vorstieß. Aber auch der Disney Channel war insbesondere am späten Abend mit der Wiederholung von "Plötzlich Prinzess 2", die auf 3,2 Prozent kam, sehr gefragt. Daneben knacke DMAX mit "Police Resuce Australia" in der Primetime ebenfalls die Drei-Prozent-Marke.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;