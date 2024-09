An drei der zurückliegenden Samstage hat ProSieben nun auf große "TV total"-Events gesetzt; in zwei Fällen mit Erfolg. Nur die XXL-Ausgabe von "TV total", zu sehen gewesen Ende August, blieb mit knapp acht Prozent Marktanteil (der besseren Vergleichbarkeit wegen beziehen wir uns hier auch auf die vorl. Daten) blass. An diesem Samstag nun wurde erstmals der "Bundesvision Comedy Contest" veranstaltet, der mit 10,5 Prozent der Umworbenen auf ein ordentliches Ergebnis kam, sich im Showdreikampf aber weder gegen "DSDS" noch gegen den "Quiz Champion" durchsetzte.

Insgesamt sahen 0,82 Millionen Menschen die knapp vier Stunden lange Live-Show. Vor acht Tagen übrigens kam das "Turmspringen" auf 14,7 Prozent. Den ersten Rang im Unterhaltungskräftemessen sicherte sich an diesem Samstag eine weitere Folge von "Deutschland sucht den Superstar", die auf durchschnittlich 12,2 Prozent in der klassischen Zielgruppe kam. Die Bohlen-Show blieb somit auch bei ihrer dritten 20:15-Uhr-Ausstrahlung in diesem Jahr sehr konstant. Nach 12,4 und 12,3 Prozent waren es jetzt ein Zehntel weniger. In Sachen Reichweite legte das rund dreistündige Programm gegenüber dem Samstag zuvor leicht zu; auf nun 1,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.



Eine sehr gute Figur gab indes "Der Quiz Champion" im Zweiten ab. Bei den Jüngeren punktete die Kerner-Show mit starken 11,3 Prozent, insgesamt schauten sogar 3,94 Millionen zu. Vergleichen mit der Ausgabe von vor zwei Wochen (diese lief allerdings gegen den Raab-Kampf bei RTL) stieg die Reichweite um annähernd 1,1 Millionen.



Der Primetime-Sieg bei allen ging derweil an Das Erste: Der um 20:30 Uhr gestartete Film "Die stillen Mörder" kam im Schnitt auf 4,77 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer – das hatte insgesamt starke 19,9 Prozent Marktanteil zur Folge. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden siebeneinhalb Prozent ermittelt. Nach 22 Uhr interessierten sich im Schnitt noch 2,51 Millionen Leute (13% ab drei) für "Hartwig Seeler".

Ein "Brennpunkt" rund um den getöteten Hisbollah-Chef hatte im Ersten das Abendprogramm übrigens mit fünfeinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern eröffnet – nachdem die "Tagesschau" allein auf diesem Sender zuvor schon 5,88 Millionen informiert hatte. Die Hauptnachrichtensendung verbuchte am Samstag 26,1 Prozent Marktanteil bei allen und 22,7 Prozent bei den Jüngeren, das News-Special sorgte danach für 23,4 Prozent Marktanteil insgesamt und 17,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.



Im ZDF erreichte "heute" um 19 Uhr rund 2,7 Millionen Menschen (15,1%), "RTL Aktuell" wurde von durchschnittlich 1,86 Millionen Personen gesehen. Hier wurden 11,1 Prozent Marktanteil insgesamt ermittelt, bei den Jüngeren waren es 12,3 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;