Bekommt der deutsche Fußball etwa einen neuen deutschen Clasico? Oder hat er ihn vielleicht sogar schon? Am Samstagabend spielten die beiden besten deutschen Bundesligisten der jüngeren Vergangenheit gegeneinander. Der FC Bayern München empfing den amtierenden Meister Bayer 04 Leverkusen in der Allianz Arena – und das Interesse vor den Fernsehern war, das sagen nun die vorliegenden TV-Quoten, größer als bei den jüngsten Clasicos. Darunter bezeichnet man seit einigen Jahren die Spitzenspiele der langjährigen Rivalen Bayern München und Borussia Dortmund. Deren Aufeinandertreffen hatten Sky in der Saison 23/24 im Schnitt 1,88 und 1,72 Millionen Fans eingebracht.

Das Spiel zwischen dem Rekordmeister und der Alonso-Elf kam diesmal ab 18:30 Uhr aber auf 1,89 Millionen und Zuschauerinnen und Zuschauer. Es war somit das stärkste "Sky-Topspiel" seit April 2023, also seit der Saison 22/23 – damals hatte der "echte Clasico" an die zwei Millionen Zusehende erreicht. Das 1:1 am Samstagabend bescherte Sky nun 17,8 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren. 0,66 Millionen Menschen zwischen 14 und 49 Jahren schauten durchschnittlich zu – das war die dritthöchste Reichweite in dieser Altersspanne am Sonntag. Nur "Tagesschau" und "Brennpunkt" waren noch gefragter.



Schon nachmittags hatte Sky übrigens mit Live-Fußball gepunktet: Die Konferenz ab halb vier sahen 1,28 Millionen Menschen – der beste Wert der noch jungen Saison. Bei den Jüngeren wurden tolle 21 Prozent Marktanteil verbucht. Die "Sportschau", die im Ersten ab 18:30 Uhr die Nachmittagsspiele zusammenfasste, fiel derweil hinter Sky zurück. Auf genau zwölf Prozent bei den Jüngeren. Insgesamt schauten knapp 3,3 Millionen Menschen zu. Gut lief es am späten Abend für das "Sportstudio" im ZDF. Es erreichte etwa 13,7 Prozent bei den Jüngeren – der beste Wert der Saison. 1,85 Millionen schalteten ein.

Zufrieden sein mit dem runden Leder darf auch Sport1: Dort gab es ab 20:30 Uhr zu sehen, wie sich Schalke 04 nach turbulenten Tagen mit Wechseln auf Trainerstuhl und in der sportlichen Führung präsentiert. Das Spiel gegen Münster kam im Free-TV auf rund 560.000 Fans, bei den Jüngeren punktete Sport1 mit dreieinhalb Prozent Marktanteil.





