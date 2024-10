"Bauer sucht Frau" startete am Montagabend bei RTL bereits in seine 20. Staffel und bereitet RTL mit Blick auf die Quoten nach wie vor Freude. 3,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen ab 20:15 Uhr im Schnitt zu, was schon beim Gesamtpublikum einem starken Marktanteil von 14,0 Prozent entsprach. 0,82 Millionen davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, wodurch sich der Marktanteil hier sogar auf 15,8 Prozent belief. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 waren 14,9 Prozent drin - und egal ob 14-49 oder 14-59: Damit lag RTL in der Primetime vor allen Konkurrenten.

Verglichen mit dem Vorjahr fiel die Reichweite sogar leicht, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sogar deutlich höher aus als beim Staffelauftakt im vergangenen Jahr (15,8 zu 13,2 Prozent). Allerdings hinkt der Vergleich etwas: Damals startete die Staffel nicht nur deutlich später im Jahr, nämlich erst Mitte November. Vor allem aber wurde die Sendung damals bis 23:22 Uhr gezogen - und somit durch "RTL direkt" unterbrochen, was für gewöhnlich einen Teil des Publikums kostet.

Diesmal war für "Bauer sucht Frau" hingegen schon um 22:15 Uhr Schluss - was allerdings zur Folge hatte, dass "Ralf, der Bauernreporter" diesmal nicht direkt an "Bauer sucht Frau" anschließen konnte, sondern eben an "RTL direkt". Geholfen haben dürfte das nicht, die Sendung kam nicht über 6,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, während "RTL direkt" sich zuvor mit 11,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe noch recht gut geschlagen hatte. 1,98 Millionen blieben nach "Bauer sucht Frau" bei "RTL direkt" dran, für Bauernreporter Ralf interessierten sich noch 1,48 Millionen.

Für RTL Deutschland war es unterdessen auch an diesem Montag wieder ein Doppelsieg in der Zielgruppe, weil neben RTL auch Vox mit seiner "Höhle der Löwen" punkten konnte. Nachdem das Jubiläum mit der Rückkehr einiger Alt-Löwen vergangene Woche noch für einen deutlichen Aufschwung gesorgt hatte, ging's nun zwar wieder ein Stück bergab, mit 11,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen wurde dennoch der zweitbeste Wert dieser Staffel erzielt. 1,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;