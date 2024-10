Zwei Folgen von "Geht's noch?! Die irrwitzige Verbrauchershow" mit Mirja Boes, Olaf Schubert und Wigald Boning ließ Sat.1 vorerst produzieren. Diese kurze Bewährungsfrist hat das neue Format mit Blick auf die Quoten nicht genutzt. Nach dem ohnehin schon schwachen Auftakt ging es in Woche 2 noch leicht bergab: Nur 630.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen diesmal zu, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen fiel mit 4,1 Prozent noch um 0,7 Prozentpunkte niedriger aus als eine Woche zuvor. Auch in der erweiterten Zielgruppe 14-59 war angesichts von 3,9 Prozent Marktanteil nicht viel zu holen.

Probleme hatte am Montagabend aber auch der Schwestersender ProSieben. Zwar ließ sich der Abend mit 7,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe und einer Gesamt-Reichweite von 660.000 Personen für "Young Sheldon" noch ganz ok an, schon die zweite Folge kam dann aber nur noch auf 7,2 Prozent. Dass danach zwei Wiederholungen liefen, war dann auch nicht förderlich, die letzte "Young Sheldon"-Folge lag somit schon nur noch bei 5,8 Prozent.

Die echten Probleme begannen aber danach: Zwei "Simpsons"-Folgen kamen ab 22 Uhr nicht über 4,4 und 3,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hinaus, die Gesamt-Reichweite pendelte hier nur noch um die 300.000er-Marke. Und "9-1-1: Lone Star" drückte den Marktanteil ab 22:55 Uhr dann weiter auf 2,9 Prozent.

Gar nicht rund läuft es montags auch für RTLzwei. Die Neuauflage der "Kochprofis" kommt dort überhaupt nicht die Gänge, wie schon in der vergangenen Woche reichte es auch diesmal wieder nur für miserable 2,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt schauten im Schnitt 310.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu. Da hatte Kabel Eins mit seinem Film-Programm gut Lachen: "Transformers 3" erreichte ab 20:15 Uhr bereits 5,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, "Starship Troopers" ließ den Wert am späten Abend dann noch auf 8,4 Prozent steigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;