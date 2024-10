Die drei meistgesehenen Sendungen des Tages insgesamt und beim jungen Publikum waren am Dienstag jeweils Nachrichtenformate. Insgesamt erreichten "Tagesschau", "Brennpunkt" und "heute journal" die höchsten Reichweiten, bei den 14- bis 49-Jährigen schaffte neben den beiden ARD-Formaten auch noch ein "RTL Aktuell"-Spezial den Sprung in die Top 3. Der Grund für das hohe Interesse an den Sendungen ist der iranische Angriff auf Israel, der am Abend erfolgt ist.

4,79 Millionen Menschen sahen sich alleine im Ersten die "Tagesschau" an, beim anschließenden "Brennpunkt" blieben fast alle dran. Sowohl insgesamt als auch bei den Jüngeren waren etwa 20 Prozent Marktanteil drin. Das ZDF schob - das ist ungewohnt - um 20:15 Uhr ein "heute journal spezial" ein, das sich mit 2,64 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern schwerer tat und auf 10,8 Prozent Gesamtmarktanteil kam.

Die regulären "heute"-Nachrichten kamen zuvor noch auf 3,52 Millionen Zuschauende sowie 19,1 Prozent Marktanteil. Das "heute journal" verzeichnete dann sogar eine Reichweite in Höhe von 3,70 Millionen, das entsprach zu diesem Zeitpunkt 17,9 Prozent. Auch die "Tagesthemen" waren ab 22:40 Uhr angesichts 14,0 Prozent noch sehr gefragt, hier schalteten 1,94 Millionen Menschen ein. Das Erste reagierte zudem am Vorabend sehr schnell und sendete zwischen 18:50 und 19:44 Uhr ein "Tagesschau extra", das von 1,91 Millionen gesehen wurde (10,1 Prozent MA).

Ein "RTL Aktuell Spezial" erreichte zur besten Sendezeit 1,69 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, wobei 590.000 davon zwischen 14 und 49 Jahren alt waren. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe betrug 12,2 Prozent Marktanteil. Für die reguläre Ausgabe der RTL-Nachrichtensendung lief es am Vorabend übrigens noch besser: Hier sorgten 2,91 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer für 17,6 Prozent beim jungen Publikum.

Im Anschluss an die Sondersendungen taten sich alle genannten Sender dann aber plötzlich ziemlich schwer. Im Ersten war der erste Teil des Zweiteilers "Herrhausen - Der Herr des Geldes" zu sehen, die Reichweite brach allerdings auf magere 2,70 Millionen ein, damit wurden 11,9 Prozent Marktanteil gemessen. Die ARD-Serien kommen dienstags normalerweise auf mehr als 3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Im ZDF tat sich "Terra X History: 75 Jahre Deutschland – Wir Grenzgänger" mit 2,05 Millionen Menschen noch schwerer.

Auch für RTL ging es im Anschluss an das Spezial von "RTL Aktuell" bergab: Die neueste "Sommerhaus"-Ausgabe erreichte aber immerhin 1,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - Bestwert in der laufenden Staffel. Und auch die Reichweite beim jungen Publikum lag mit 440.000 so hoch wie noch nie in diesem Jahr. Mit 9,7 Prozent Marktanteil blieb die Reality aber trotzdem nur im einstelligen Bereich hängen. Inzwischen dürften viele Fans das Format aber online schauen (DWDL.de berichtete). Mit der Doku "We will dance again" über den Hamas-Terror am 7. Oktober 2023 steigerte sich RTL im linearen Programm später wieder auf 11,4 Prozent, 510.000 Personen sahen zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;