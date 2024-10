Am Mittwoch ist bei ProSieben die zweite Staffel von "Bratwurst & Baklava" zu Ende gegangen. Die Show mit Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar unterhielt im Anschluss an "TV Total" 460.000 Menschen, in der klassischen Zielgruppe entsprach das 6,3 Prozent Marktanteil. Damit lag das Format bis zum Ende auf einem konstant niedrigen Niveau, alle Ausgaben erzielten weniger als 7 Prozent Marktanteil.

Und so ist es dann auch zu erklären, dass die fünf Folgen im Schnitt nur 6,4 Prozent für ProSieben holten. Damit lagen Bielendorfer und Cosar unter dem Senderschnitt - und auch deutlich unter ihrer ersten Staffel. Die erreichte im Frühjahr noch viel bessere 8,5 Prozent. Im Schnitt wurden die fünf frischen Folgen in den zurückliegenden Wochen von 490.000 Personen gesehen, das waren fast 200.000 weniger als bei Staffel eins.

Marktanteils-Trend: Bratwurst & Baklava - Die Show Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Am Mittwoch erwischte jedenfalls auch "TV Total" einen seiner schwächeren Tage. Mit nur 790.000 Zuschauerinnen und Zuschauern lag Sebastian Pufpaff sehr klar unter der 1-Million-Marke, nachdem er sich zuletzt darüber gekämpft hatte. Mit 9,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lief es zwar recht gut, zuletzt waren aber regelmäßig mehr als 11 Prozent drin.

Schlechter als zuletzt lief es am Mittwoch auch für "Deutschland sucht den Superstar" bei RTL: 450.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten für 10,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, es ist ein Tiefstwert für die seit Kurzem laufende Staffel. Insgesamt lag die Reichweite bei 1,79 Millionen. "Stern TV" überzeugte am späten Abend übrigens noch mit 12,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Von der Schwäche der Konkurrenz hat Sat.1 profitiert: "Das große Backen" steigerte sich angesichts von 1,46 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf die höchste Reichweite der Staffel. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 9,7 Prozent ebenfalls rund. Am Ende lag Sat.1 bei einem Tagesmarktanteil in Höhe von 7,8 Prozent und konnte so auch ProSieben (6,4 Prozent) überholen. RTL brachte einen knapp zweistelligen Marktanteil (10,3 Prozent) ins Ziel und war damit der erfolgreichste Sender in der klassischen Zielgruppe.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;