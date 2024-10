am 03.10.2024 - 09:25 Uhr

Am Freitag wird sich "Gefragt - gejagt" von den Bildschirmen verabschieden, in der kommenden Woche übernimmt dann wieder "Wer weiß denn sowas?" den Vorabend-Sendeplatz im Ersten. Am Mittwoch ist Alexander Bommes nun aber noch einmal ein Kunststück gelungen: Mit 2,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern verzeichnete die Quizshow eine höhere Reichweite als der Primetime-Film "Ein Mann seiner Klasse", der es auf 2,40 Millionen brachte.

Während sich Das Erste in der Primetime mit mageren 10,4 Prozent Marktanteil begnügen musste, waren für den Sender am Vorabend deutlich bessere 17,5 Prozent Marktanteil drin. Dazu kommt, dass "Gefragt - gejagt" auch beim jungen Publikum ein schöner Erfolg ist, 11,1 Prozent standen am Mittwoch bei den 14- bis 49-Jährigen auf dem Konto der Quizshow. Einen zweistelligen Marktanteil wird man auf Staffelsicht nach Maßgabe der vorläufig gewichteten Quoten aber wohl trotzdem knapp verpassen.

Richtig stark ist am Mittwoch das ZDF gewesen: "Aktenzeichen XY" holte sich sowohl insgesamt als auch beim jungen Publikum den unangefochtenen Primetime-Sieg. Insgesamt sorgten 4,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zwar für eine niedrigere Reichweite als üblich, mit 18,0 Prozent Marktanteil lief es aber natürlich trotzdem fantastisch. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 15,5 Prozent gemessen.

Und dann ließ auch ZDFneo mal wieder seine Krimi-Muskeln spielen. Ein alter "Wilsberg" erreichte zur besten Sendezeit 1,62 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, "Nord Nord Mord" steigerte sich danach sogar noch auf 1,82 Millionen. Die Marktanteile beim Gesamtpublikum lagen bei sehr starken 7,0 und 10,0 Prozent. ZDFneo erreichte damit nach 20:15 Uhr mehr Menschen als alle Privatsender.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;