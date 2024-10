Am kommenden Montag startet am Vorabend des Ersten die neue Staffel von "Wer weiß denn sowas?". Zur Einstimmung auf die neue Staffel ist beim Sender am Samstagabend eine XXL-Promi-Version der Rateshow zu sehen gewesen, zu Gast waren unter anderem Bruce Darnell, Victoria Swarovski, Atze Schröder und Ina Müller. Und das Interesse war groß: 4,34 Millionen Menschen schalteten ein und sahen die rund dreistündige Show im Schnitt. Das entsprach einem Marktanteil in Höhe von 20,1 Prozent.

Die Quizshow bescherte dem Ersten damit einmal mehr hervorragende Quoten, auch wenn man den Tagessieg dem ZDF überlassen musste. Dort erreichte ein neuer "Wilsberg"-Fall sogar 6,21 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was zu fantastischen 26,5 Prozent Marktanteil führte. Beim jungen Publikum war der Krimi aber schon um einiges schwächer: Nur 7,0 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen gemessen.

Da machte "Wer weiß denn sowas? XXL" seine Sache besser: 620.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sorgten in dieser Altersklasse für 15,1 Prozent Marktanteil - keine andere Sendung kam nach 20:15 Uhr beim jungen Publikum auf eine höhere Reichweite. Nicht einmal "DSDS", das sich bei RTL mit 560.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 13,1 Prozent begnügen musste. Insgesamt spielte die Castingshow angesichts einer Reichweite in Höhe von 1,74 Millionen ohnehin in einer anderen, tieferen Liga.

Im Ersten holten die "Tagesthemen" am späten Samstagabend dank des starken Vorlaufs ebenfalls noch tolle Quoten: 2,23 Millionen Menschen sahen ab 23:25 Uhr zu, damit waren 16,4 bei allen und 14,1 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern drin. Das ZDF musste dagegen schon ab 21:45 Uhr kleinere Brötchen backen, wenngleich auch "Der Alte" sehr gute 16,2 Prozent Marktanteil holte, 3,49 Millionen Menschen sind ein ebenfalls richtig starker Wert. Bei RTL fiel nach "DSDS" eine Wiederholung von "Take Me Out" in den einstelligen Bereich in der Zielgruppe, so erreichten die Kölner mit der Kuppelshow nur noch 9,3 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;