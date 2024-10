Nach dem Ende von "Gefragt - gejagt" hat sich am Montagvorabend "Wer weiß denn sowas?" im Ersten zurückgemeldet. 2,56 Millionen Menschen sahen sich die erste Ausgabe der neuen Staffel an, der Marktanteil lag dementsprechend bei richtig guten 17,3 Prozent. Und dennoch werden die Verantwortlichen hoffen, dass sich das Quiz in den kommenden Wochen über die Marke von 3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern steigert - so wie in den zurückliegenden Jahren. Bei den 14- bis 49-Jährigen holte "Wer weiß denn sowas?" zum Staffelstart gute 9,3 Prozent.

Das von Kai Pflaume moderierte Quiz lag zum Auftakt übrigens noch vor den Primetime-Programmen des Ersten und des ZDF. Das Erste schickte zur besten Sendezeit ein "ARD Extra" zum Jahrestag des Hamas-Überfalls auf Israel auf Sendung, damit erreichte man 2,17 Millionen Menschen. "Hart aber fair" kam im Anschluss zu einem gänzlich anderen Thema (mögliches AfD-Verbot) auf 2,30 Millionen Zuschauende. Die Marktanteile der beiden Formate lagen bei 8,8 und 9,5 Prozent.

Ziemlich schwach war derweil das ZDF unterwegs, dort setzte man aber auch auf harten Stoff in Film-Form. Das Historiendrama "Der vermessene Mensch" über den deutschen Völkermord an den Herero und Nama erreichte nur 2,30 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Damit war der Film der mit Abstand schwächste, der in diesem Jahr auf dem Sendeplatz gezeigt wurde. Der Marktanteil lag bei 9,4 Prozent. Eine Doku zum Thema erzielte später noch 9,2 Prozent, hier sahen 1,80 Millionen zu.

Die Schwäche von ZDF und Das Erste öffnete die Tür für ZDFneo, das mit einem ohnehin starken "Inspector Barnaby" weitere Zuschauerinnen und Zuschauer abgreifen konnte. Die erste Folge erreichte zur besten Sendezeit 2,32 Millionen Personen, nur RTL kam mit "Bauer sucht Frau" in der Primetime auf eine höhere Reichweite. Der Marktanteil lag bei 9,4 Prozent. Eine weitere Folge kam im Anschluss noch auf 1,67 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 9,1 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;