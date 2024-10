am 09.10.2024 - 09:18 Uhr

Am 4. August 2013 ging "Bares für Rares" erstmals auf Sendung, damals noch am Sonntagnachmittag. Etwas mehr als elf Jahre später blickt man auf eine erstaunliche Erfolgsgeschichte der Trödelshow zurück, die nach wie vor ein Riesen-Publikum erreicht. Die 2000. Folge, die am Dienstag um 15 Uhr zu sehen war, erreichte im Schnitt 2,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und gehörte damit zu den reichweitenstärksten der letzten Monate.

Fast jeder Vierte, der zu diesem Zeitpunkt vor dem Fernseher saß und lineares Fernsehen schaute, entschied sich für "Bares für Rares", der Marktanteil belief sich auf 24 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen, wo es in den letzten Wochen und Monaten ebenfalls häufig zweistellige Marktanteile zu verzeichnen gab, sah es mit diesmal 7,5 Prozent zwar etwas schwächer aus, das dürfte die Freude über die hohen Quoten aber kaum trüben.

Bemerkenswert ist dabei auch: Horst Lichter erreichte schon um 15 Uhr ein größeres Publikum als das ZDF in der Primetime. Dort lief um 20:15 Uhr die Doku "Aufstieg rechts: Wie die AfD wurde, was sie ist" vor 2,01 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, das Magazin "Frontal" erreichte danach 1,78 Millionen Interessierte. Dem ZDF fehlten zum sonst gewohnten Quotenniveau hier vor allem Ältere: Während die Marktanteile beim Gesamtpublikum mit 8,1 und 7,4 Prozent klar unterm ZDF-Senderschnitt lagen, wurden bei den 14- bis 49-Jährigen mit 8,7 und 7,4 Prozent für ZDF-Verhältnisse sogar ganz gute Quoten erzielt.

Der Primetime-Sieg ging aber stattdessen wieder ans Erste, wo "Mord mit Aussicht" mit im Schnitt 3,95 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern die bislang höchste Reichweite in diesem Herbst erzielte. Der Marktanteil belief sich auf 16,0 Prozent beim Gesamtpublikum. Mit 9,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen war die Serie daneben um 20:15 Uhr auch Marktführer beim jungen Publikum. "In aller Freundschaft" kam danach mit 3,63 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern noch auf Marktanteile von 15,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 7,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;