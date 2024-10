Auch wenn RTL mit seiner Fußball-Übertragung den klaren Tagessieg bei Jung und Alt für sich beanspruchen konnte: bei Sat.1 dürfte die Freude beim Blick auf die Quoten vom Freitagabend heute kaum geringer ausfallen. Denn mit seinem Show-Programm zeigte man sich gänzlich unbeeindruckt von dieser Konkurrenz. "The Voice of Germany" stellte mit im Schnitt 1,76 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sogar einen neuen Reichweiten-Bestwert für diese Staffel auf, etwa 60.000 mehr als vergangene Woche hatten eingeschaltet. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich 7,3 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 10,0 Prozent erreicht. Erfreulich auch: Bei den 14- bis 59-Jährigen sah es mit 9,8 Prozent kaum schlechter aus.

Danach sorgte dann "Promi Big Brother" noch bis tief in die Nacht für starke Quoten. 1,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die eigentliche Sendung ab 22:33 Uhr, damit war es die bislang reichweitenstärkste Spätabend-Ausgabe. Im Vergleich zum Vortag kamen rund 220.000 Zuschauerinnen und Zuscahuer dazu. Der Marktanteil lag bei 7,6 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 14,8 Prozent Marktanteil erzielt - neuer Staffelbestwert. Hier war der Unterschied zur erweiterten Zielgruppe 14-59 etwas größer, mit 10,5 Prozent Marktanteil reichte es aber auch hier für zweistellige Werte.

Zudem gelang es, 570.000 Zuschauerinnen und Zuschauer mit der "Promi Big Brother - Late Night Show" auch nach Mitternacht noch dran zu halten. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag hier bei hervorragenden 15,9 Prozent. Das starke Abendprogramm bescherte Sat.1 dann auch einen richtig guten Tagesmarktanteil von 9,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Die anderen großen Privatsender taten sich am Freitagabend unterdessen recht schwer. ProSieben kam mit "Captain Marvel" nicht über 6,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, RTLzwei holte mit "Percy Jackson - Diebe im Olymp" 3,2 Prozent in der klassischen Zielgruppe, "Wo die Liebe hinfällt" bescherte Vox einen Marktanteil von 4,8 Prozent (14-49). Kabel Eins bewegte sich mit "Criminal Minds: Evolution" zum Start in den Abend sogar nur bei 2,0 Prozent, konnte sich aber im Verlauf des Abends deutlich steigern und lag ab 23:28 Uhr mit "Navy CIS" immerhin schon bei 5,3 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;