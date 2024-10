"First Dates - Ein Tisch für zwei" holte am Freitag in der klassischen Zielgruppe 14-49 einen Marktanteil von 12,5 Prozent - einen höheren Wert gab es in der Geschichte des Formats noch nie (im Vergleich nur die vorläufig gewichteten Zahlen). Insgesamt hatten 720.000 Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet, beim Gesamtpublikum entsprach das einem Marktanteil von 5,1 Prozent. Es war das Finale einer insgesamt richtig starken Woche: Im Wochenschnitt lag die Reichweite damit bei rund 700.000 und damit so hoch wie zuletzt im April. Der Wochenschnitt beim Marktanteil 14-49 lag mit 9,4 Prozent auf einem Jahresbestwert.

Auch "Das perfekte Dinner" zeigte sich am Freitag in starker Form und beendete die Woche mit 10,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, 1,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Auch hier verlief die gesamte Woche bereits gut, der Wochenschnitt lag bei 9,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, die Gesamt-Reichweite lag erstmals in diesem Herbst im Wochenschnitt wieder sehr deutlich über der Millionen-Marke.

Bei Sat.1 bereitet der Blick aufs Vorabendprogramm hingegen derzeit Sorgen. Der Versuch, mit "Für alle Fälle Familie" auch um 18 Uhr eine tägliche Serie zu etablieren, läuft bislang nicht gut. Am Freitag schauten im Schnitt nur rund 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu, die Marktanteile beliefen sich auf 2,1 Prozent beim Gesamtpublikum und ebenfalls 2,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Letzteres war sogar ein neuer Tiefstwert. Wenig erbaulich ist auch, dass die bislang höchste Reichweite direkt am ersten Tag erzielt wurde - mit 390.000 aber auch dort schon mau ausfiel.

Auch die "Spreewaldklinik" tat sich danach schwer, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag mit 1,7 Prozent sogar noch niedriger. Sat.1 versucht hier aber ja ohnehin ein etwas älteres Publikum zu erreichen, insofern sollte man diesen Wert nicht überbewerten. Mit im Schnitt 630.000 Zuschauerinnen und Zuschauern war aber auch die Gesamt-Reichweite ausbaubar, der Marktanteil belief sich hier auf 3,5 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;