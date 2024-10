Der Disney Channel, zuletzt ohnehin stark unterwegs, hat am Samstagabend mit dem Animationsfilm "Merida - Legende der Highlands" starke Quoten verzeichnet und sogar einen Platz unter den 20 meistgesehenen Sendungen in der Zielgruppe ergattert. Durchschnittlich 180.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren trieben den Marktanteil des Senders um 20:15 Uhr auf starke 4,2 Prozent. Damit gewann der Disney Channel zugleich das Animations-Duell gegen RTLzwei, wo "Kung Fu Panda" nicht über 3,8 Prozent hinauskam.

Auch mit Blick aufs Gesamtpublikum hatte der Disney Channel im direkten Vergleich knapp die Nase vorn und erreichte durchschnittlich 390.000 Menschen, während RTLzwei zur besten Sendezeit bei vergleichsweise überschaubaren 350.000 verharrte. Für den Disney Channel lief es zudem auch am späten Abend noch gut: Dort hielt der Spielfilm "Duell der Magier" noch 280.000 Personen vor dem Fernseher und bewegte sich mit einem Marktanteil von 3,5 Prozent in der Zielgruppe ebenfalls deutlich über dem Senderschnitt.

Doch nicht nur RTLzwei konnte Disney zur besten Sendezeit hinter sich lassen - auch Kabel Eins hatte in der Zielgruppe keine Chance. So waren für die beiden Wiederholungen von "FBI: Special Crime Unit" zunächst nur Werte von 2,5 und 2,4 Prozent drin, ehe "FBI: Most Wanted" im weiteren Verlauf des Abends immerhin noch bis zu 4,2 Prozent schaffte. Wirklich stark war Kabel Eins mit seinen Krimi-Aufgüssen hingegen rund um die Mittagszeit unterwegs: Hier sorgte "Castle" in der Spitze für bis zu 9,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Solide Film-Erfolge feierte derweil Vox: Dort erreichte "Mr. & Mrs. Smith" um 20:15 Uhr ordentliche 7,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe bei insgesamt 850.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. "The Green Mile" schlug sich danach mit 7,3 Prozent ebenfalls ordentlich. Und auch ZDFneo war um 20:15 Uhr gefragt: 650.000 Menschen entschieden sich dort im Schnitt für den US-Film "Spy Game - Der finale Countdown", darunter 160.000 zwischen 14 und 49 Jahren. Beim jungen Publikum lag der Marktanteil damit bei sehr guten 3,6 Prozent.

Weil daneben auch die "Terra X"-Schiene am Nachmittag stark war, ging ZDFneo mit im Schnitt 3,0 Prozent letztlich als erfolgreichster kleiner Sender hervor - und lag noch vor RTLzwei. Ebenfalls gut lief es für ZDFinfo, das noch 2,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt. Der Disney Channel folgte dahinter, ebenso wie der Nachrichtensender ntv, mit einem Tagesmarktanteil von 2,0 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;