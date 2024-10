Am Sonntagabend ist die achte Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" zu Ende gegangen - und sie war etwas schwächer als man das in der Vergangenheit gewohnt war. Gleichwohl lief's für die ProSieben-Show mit im Schnitt über 17 Prozent Marktanteil noch immer richtig gut. Und zum Staffel-Finale zogen die Quoten sogar noch einmal kräftig an: Mit 1,05 Millionen 14- bis 49-Jährigen war "Wer stiehlt mir die Show?", diesmal moderiert von Musikerin Nina Chuba, die meistgesehene Sendung des Tages und erzielte starke 20,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe - über sechs Prozentpunkte mehr als vor einer Woche.

Nur dem Staffel-Auftakt gelang in der Herbst-Staffel ein noch etwas besserer Wert. Mit Blick aufs Gesamtpublikum fuhr "Wer stiehlt mir die Show?" sogar einen Staffel-Bestwert ein und erreichte im Schnitt 1,47 Millionen Menschen. In diesem Windschatten konnte am späten Abend zudem auch die Wiederholung von "Late Night Berlin" mit genau 10,0 Prozent Marktanteil noch sehr ordentliche Quoten erzielen.

Die Stärke am Abend verhalf ProSieben zugleich zu einem sehr guten Tagesmarktanteil von 10,2 Prozent in der Zielgruppe. Doch die Marktführerschaft musste man dem Schwestersender Sat.1 überlassen, der mit 10,8 Prozent einen bemerkenswert guten Tag erwischte und - mit Ausnahme einer "Dreisten Drei"-Wiederholung zur Mittagszeit - von Früh bis Spät punktete. So erreichte das "Frühstücksfernsehen am Sonntag" bereits tolle 11,1 Prozent Marktanteil, ehe "Men in Black" auf 11,7 Prozent kam. Die Wiederholung von "Matilda" sorgte am Nachmittag zudem mit famosen 16,2 Prozent für einen regelrechten Höhenflug.

Aber auch die Wiederholung von "Das große Backen" erwies sich am späten Nachmittag mit 1,09 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 11,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe als schöner Erfolg für Sat.1, das danach auch mit "Julia Leischik: Bitte melde dich" noch einen zweistelligen Wert in Höhe von 10,9 Prozent schaffte. Insgesamt erreichte die Vermissten-Suche am Vorabend im Schnitt 2,37 Millionen Menschen. Starke Quoten erzielte Sat.1 darüber hinaus auch in der Primetime, wo "Men in Black: International" auf 1,82 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 10,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam, ehe sich "Promi Big Brother" auf 11,3 Prozent steigerte.

Die "Promi BB"-Late-Night sowie der nächtliche Livestream hielten den Sat.1-Marktanteil ebenfalls noch im zweistelligen Bereich, sodass letztlich kein anderer Sender vorbeiziehen konnte. Zum Vergleich: RTL musste sich am Sonntag wegen weitgehend schwacher NFL-Quoten mit nur 8,0 Prozent Marktanteil begnügen, Vox kam nicht über 6,1 Prozent hinaus. Hier tat sich das "Grill den Henssler"-Sommerspecial zur besten Sendezeit mit nur 5,3 Prozent in der Zielgruppe schwer. Einzig "Die Beet-Brüder" sorgten am Vorabend mit genau zehn Prozent für einen Lichtblick.

