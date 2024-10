Um satte 1,06 Millionen stieg die Reichweite der "heute-show" vom 4. Oktober nachträglich noch durch zeitversetzte Nutzung auf klassischem Weg sowie Livestreams in der Mediathek an - das war der höchste Aufschlag im Vergleich zu den vorläufig ausgewiesenen Werten vom Morgen danach in diesem Jahr. Damit kletterte die Gesamt-Reichweite nun auf 4,66 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen schoss gar um 9,1 Prozentpunkte auf 27,4 Prozent in die Höhe.

Und auch beim "ZDF Magazin Royale" fiel die Nachgewichtung stärker aus als man das zuletzt gewohnt war: Hier ging's noch um eine halbe Million auf 2,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer nach oben. Hier war es überwiegend jüngeres Publikum (380.000), das zusätzlich erreicht wurde, der Marktanteil zog dementsprechend auch hier vor allem in der Altersgruppe 14-49 stark an. Um acht Prozentpunkte ging es noch auf 24,8 Prozent Marktanteil nach oben.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 04.10.

22:28 4,66

(+1,06) 23,1%

(+3,5%p.) 1,28

(+0,54) 27,4%

(+9,1%p.) ZDF Magazin Royale 04.10.

23:02 2,16

(+0,50) 13,7%

(+2,4%p.) 0,94

(+0,38) 24,8%

(+8,0%p.) Tatort: Trotzdem 06.10.

20:14 8,34

(+0,36) 29,3%

(+0,3%p.) 1,38

(+0,12) 21,4%

(+0,6%p.) Wilsberg - Blut geleckt 05.10.

20:15 6,53

(+0,32) 26,8%

(+0,3%p.) 0,33

(+0,03) 7,3%

(+0,3%p.) Nuhr im Ersten 04.10.

21:44 2,61

(+0,27) 12,1%

(+0,8%p.) 0,27

(+0,03) 6,1%

(+0,3%p.) Aktenzeichen XY... Ungelöst 02.10.

20:15 4,40

(+0,26) 18,4%

(+0,4%p.) 0,84

(+0,14) 17,1%

(+1,6%p.) Herrhausen - Der Herr des Geldes 01.10.

20:31 2,92

(+0,21) 12,4%

(+0,5%p.) 0,39

(+0,03) 8,1%

(+0,3%p.) Ein Fall für zwei 04.10.

20:15 4,59

(+0,21) 18,9%

(-0,1%p.) 0,27

(+0,03) 6,2%

(+0,2%p.) Wer weiß denn sowas XXL 05.10.

20:15 4,55

(+0,20) 20,2%

(+0,1%p.) 0,65

(+0,03) 14,8%

(-0,3%p.) Wer stiehlt mir die Show? 06.10.

20:14 1,24

(+0,19) 5,3%

(+0,7%p.) 0,88

(+0,17) 16,3%

(+2,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 30.09.-06.10.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Unter den Primetime-Sendungen gab es den stärksten absoluten Aufschlag für die Krimis "Tatort" (360.000) und "Wilsberg" (320.000). Die höchste Marktanteils-Steigerung beim jungen Publikum entfiel auf "Wer stiehlt mir die Show?": Das Quiz konnte sich bei ProSieben noch um 2,1 Prozentpunkte auf nun 16,3 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum steigern. Ansonsten sticht hier vor allem noch "Aktenzeichen XY... ungelöst" ins Auge, das seinen Marktanteil beim jungen Publikum nachträglich noch von 15,5 auf 17,1 Prozent steigern konnte.

Es gab aber auch einige Primetime-Sendungen, die nachträglich aufgrund unterdurchschnittlich hoher zeitversetzter Nutzung noch Marktanteil einbüßten. Dawäre zuallererst "Top Dog Germany" zu nennen, für das nach der endgültigen Gewichtung nur noch 9,2 statt 9,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ausgewiesen werden. "DSDS" fiel durch ein Minus von 0,4 Prozentpunkten knapp unter die 10-Prozent-Marke und kam nur noch auf 9,9 Prozent. Häufig betrifft ein solches nachträgliches Minus aber vor allem Filme.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 04.10.

22:28 4,66

(+1,06) 23,1%

(+3,5%p.) 1,28

(+0,54) 27,4%

(+9,1%p.) ZDF Magazin Royale 04.10.

23:02 2,16

(+0,50) 13,7%

(+2,4%p.) 0,94

(+0,38) 24,8%

(+8,0%p.) Wer stiehlt mir die Show? 06.10.

20:14 1,24

(+0,19) 5,3%

(+0,7%p.) 0,88

(+0,17) 16,3%

(+2,1%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 04.10.

19:38 1,86

(+0,14) 8,8%

(+0,5%p.) 0,62

(+0,10) 16,2%

(+1,9%p.) Alles was zählt 01.10.

19:08 1,53

(+0,08) 7,8%

(+0,2%p.) 0,36

(+0,08) 11,1%

(+1,9%p.) Maischberger 01.10.

23:22 0,98

(+0,15) 10,8%

(+1,1%p.) 0,13

(+0,04) 6,4%

(+1,8%p.) Alles was zählt 04.10.

19:07 1,45

(+0,09) 8,0%

(+0,3%p.) 0,33

(+0,07) 10,7%

(+1,7%p.) Markus Lanz 01.10.

23:24 1,41

(+0,13) 16,2%

(+0,6%p.) 0,19

(+0,05) 10,0%

(+1,7%p.) Bluey 06.10.

18:08 0,18

(+0,06) 1,1%

(+0,4%p.) 0,12

(+0,06) 3,6%

(+1,6%p.) Maischberger 02.10.

22:52 1,75

(+0,16) 13,2%

(+0,8%p.) 0,25

(+0,05) 8,4%

(+1,6%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 30.09.-06.10.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Auf der Marktanteils-Gewinner-Liste trifft dafür recht häufig die spätabendlichen Talks von ARD und ZDF an. Die drei Ausgaben von "Markus Lanz" zwischen dem 1. und 3. Oktober sammelten nachträglich noch 130.000 bis 170.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein, die beiden "Maischberger"-Ausgaben im Ersten 150.000 bzw. 160.000. Besonders der Marktanteil beim jungen Publikum (14-49) wird durch die zeitversetzte Nutzung deutlich beeinflusst.

Lanz schaffte es nachträglich noch zwei Mal auf einen knapp zweistelligen Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, auch "Maishberger" legte um 1,6 bzw 1,8 Prozentpunkte kräftig zu und steigerte sich so auf immerhin 6,4 und 8,4 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Bei den Talks, die bereits früher am Abend zu sehen sind, ist die zeitversetzte Nutzung weniger hoch. "Hart aber fair" und "Caren Miosga" konnten ihre Reichweite nachträglich jeweils noch um etwa 70.000 steigern.

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;