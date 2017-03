"Paarduell" darf gleich doppelt in der Primetime ran

© ARD/Jens van Zoest/Thomas Leidig/Brand New Media/Montage Frey

Das Erste weitet das "Paarduell" am Vorabend deutlich aus und lässt für die zweite Staffel fast doppelt so viele Folgen produzieren wie vor einem Jahr. Noch dazu gewährt der Sender der Quizshow diesmal gleich zwei Ausflüge in die Primetime.

Bereits zu Wochenbeginn bestätigte die ARD, ab dem 21. April die zweite Staffel des von Jörg Pilawa moderierten "Paarduells" mit Anne Gesthuysen und Frank Plasberg im Vorabendprogramm ausstrahlen zu wollen (DWDL.de berichtete). Die Sendung löst "Gefragt - gejagt" ab, das zuletzt auf dem täglichen Sendeplatz um 18:00 Uhr steigende Quoten verzeichnete. Inzwischen hat der Sender weitere Details bekanntgegeben: So soll die neue "Paarduell"-Staffel gleich 44 Folgen umfassen und damit fast 20 mehr als die erste.

Diese hatte vor einem Jahr aus Quotensicht noch nicht mithalten können mit den guten Quoten von "Gefragt - gejagt" oder "Wer weiß denn sowas?", war mit im Schnitt über elf Prozent Marktanteil bei insgesamt rund 2,2 Millionen Zuschauern aber zumindest ein ordentlicher Erfolg fürs Erste. Weil sich das "Paarduell" damals besonders in der Primetime mit knapp fünf Millionen Zuschauern sehr gut schlug, soll es in diesem Jahr sogar gleich zwei XXL-Ausgaben am Samstagabend zu sehen geben.

Die erste Primetime-Folge ist für den 22. April um 20:15 Uhr geplant - also nur einen Tag nach dem Staffel-Auftakt, bei dem Lilly und Boris Becker mitwirken. Am Samstagabend messen sich die Gastgeber schließlich mit dem Schauspieler Oliver Mommsen und seiner Frau Nicola, der Sängerin Linda Hesse und ihrem Freund André Franke sowie der Schauspielerin Uschi Glas und ihrem Ehemann Dieter Hermann. Die zweite XXL-Samstagabendshow des "Paarduells" folgt dann im Juni, wie die ARD nun ankündigte.

Jörg Pilawa hofft indes, dass die neue Staffel nicht zu Spannungen in der Beziehung von Anne Gesthuysen und Frank Plasberg führen wird. "Als Paartherapeut werde ich im weißen Kittel moderieren und alles dafür tun, damit in der Vita von Anne und Frank nicht steht: 'Wir haben uns bei Jörg Pilawa getrennt.' Das wird schwer", sagt er. Im Hintergrund geht Plasberg indes erneut eine Beziehung mit Pilawa ein: Hergestellt wird das "Paarduell" nämlich von Plasbergs Firma Ansager & Schnipselmann in Kooperation mit Herr P.