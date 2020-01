Die Medien, das Corona-Virus und schreckliche Brands

Im neuen Podcast unserer zwei Herren mit Hund geht es um die mediale Aufmerksamkeit für das Corona-Virus und die von deutschen Konsumenten gekürten Love Brands 2019. Beides entsetzt Kai Blasberg und Thomas Koch.



31.01.2020 - 08:02 Uhr von Thomas Lückerath 31.01.2020 - 08:02 Uhr

Die „Zwei Herren mit Hund“ haben diesmal einiges zu besprechen: Allen voran die hyperventilierende Medienaufmerksamkeit des Corona-Virus. Kai Blasberg verzweifelt an der permanenten Suche nach immer neuen Schlagzeilen, die einfach nur Schrecken zur Schau stellen wollen: „Ich habe den Eindruck, dass die deutschen Medien einfach herbeisehnen, dass diese Todkrankheit zu uns kommt.“ „Und sie ist da!“ muss sein Kompagnon, Medienexperte Thomas Koch kopfschüttelnd bestätigen.

Ebenso fassungslos macht die zwei Herren aber noch etwas anderes. Die zehn Marken, die im Jahr 2019 von deutschen Konsumenten am meisten geliebt wurden – die sogenannten „Love Brands“. Da liegt es doch sehr nahe, dass die beiden Markenmeister diese Top Ten schonungslos in ihr Visier nehmen. Welche Marken hier besonders ihr Fett wegbekommen und welche Marken es dann doch in die persönliche Hit-Liste der zwei Herren geschafft haben? Reinhören hilft.

