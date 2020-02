Charakter, Talent und Fleiß: Appell an den Medien-Nachwuchs

Was braucht es für den persönlichen Erfolg in der Medienbranche? Über diese Frage, verbunden mit einer Sorge um den Nachwuchs, diskutieren Kai Blasberg und Thomas Koch, in der neuesten Folge des Podcasts "Zwei Herren mit Hund".



28.02.2020 - 13:46 Uhr von Thomas Lückerath 28.02.2020 - 13:46 Uhr

Sie sind zwei Medienprofis, denen man die Leidenschaft für ihre Arbeit nicht absprechen kann. So wird jede Podcast-Aufzeichnung zu "love-on-tape", wie es die Beiden formulieren. Über Menschen mit Leidenschaft diskutieren Kai Blasberg und Thomas Koch in der neuesten Folge des Podcasts. Beispiel: Joko Winterscheidt und Barbara Schöneberger. Was den Ersten jetzt zur "GQ" verschlagen hat und warum letztere so immens erfolgreiche Allrounderin ist, das analysieren die zwei Herren mit Hund an ihren Podcast- Mikrofonen.





Damit verbunden geht es diesmal um die notwendigere Frage: Wie wird man überhaupt erfolgreiche Medienmacherin oder erfolgreicher Medienmacher? Es folgt ein donnernder Appell an den Nachwuchs. Entscheidend sei, welchen kernigen Charakter man in die Medienwelt mitbringt, an welcher Meinung man festhält und wie viele Ecken und Kanten es einem erlauben ein echtes Unikum zu sein. Kai Blasberg und Thomas Koch richten sich an alle, die noch nicht angefangen haben "irgendwas mit Medien zu machen", es aber es unbedingt noch machen wollen: "Frag Dich mal nach deinem Talent, junger Mensch!". Viel Vergnügen...

