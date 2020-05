In Corona-Zeiten wird vieles möglich, auch bei "Zwei Herren mit Hund": Und so interviewt diesmal "Horizont"-Chefreporter Jürgen Scharrer im DWDL-Podcast Thomas Koch und Kai Blasberg. Wir wünschen viel Vergnügen.



Erhöhte Dosis: Ausnahmsweise gleich zweimal in einer Woche melden sich die zwei Herren mit Hund zu Wort. Sie sitzen weiterhin mit "Horizont"-Chefreporter Jürgen Scharrer an den Mikrofonen, der diesmal jedoch den Spieß umdreht und den Gastgebern die Fragen stellen.

Eine Podcast-Episode, die etwas aus der Reihe tanzt und trotzdem ist das Duo in seinem Element: Meinungsstark wie immer, nur dass sie sich diesmal nicht selbst die Fragen stellen. Was sie aneinander haben und warum sie als Podcast-Partner nicht voneinander loslassen können. Was sie zu dem gemacht hat, wofür sie heute stehen und was sie immer noch antreibt.



Noch einmal zu Gast bei "Zwei Herren mit Hund": "Horizont"-Chefreporter Jürgen Scharrer

Und natürlich geht es dabei auch ums Lieblingsthema der Beiden: Haltung zeigen und Lust haben, an dem was man tut. "Meine Botschaft an Controller: Denkt bitte mal an was anderes als nur ans Geld. Der Fetisch, der um das Geld entstanden ist, der ist pervers und zerstört euch alle", sagt Kai Blasberg. Mehr dazu in der neuen Folge des Podcasts. Wir wünschen viel Vergnügen.

