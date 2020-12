© DWDL © DWDL

Den Bestand des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sieht Blasberg nicht in Gefahr. Der ehemalige Chef von Tele 5 plädiert für eine breite Diskussion darüber, wieso ein großer Teil der Rundfunkbeitrag nicht ins Programm fließe. Außerdem kritisiert er ZDFneo und One als Wiederholungssender. "Auch 3sat hat Perlen im Programm, die sind aber eingepackt in eine Mogelpackung", so Blasberg. Thomas Koch ärgert sich, dass es in der ganzen Debatte gar nicht wirklich um die Öffentlich-Rechtlichen gehe, sondern Parteitaktik im Vordergrund stehe.

Die beiden "Herren mit Hund" sprechen in ihrer neuesten Ausgabe auch über den Kapitalismus auf der Welt. Er würde Tele 5 heute immer wieder so führen, wie er es getan habe, sagt Blasberg. "Wenn du Menschen zeigst, dass du sie liebst, leisten sie das, was sie leisten sollen." Als er eine Agentur führte, habe es eine Rendite von acht Prozent gegeben, sagt Koch. Das sei völlig ausreichend gewesen. "Erst wenn Kapitalisten über Unternehmen herfallen und 20 Prozent verlangen, machen sie die Menschen kaputt", so der Media-Experte.