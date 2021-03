am 12.03.2021 - 14:25 Uhr

Thomas Koch und Kai Blasberg werfen einen Blick zurück. In der neuen Ausgabe von "Zwei Herren mit Hund" sprechen sie über Leo Kirch, den Blasberg als einen "Monopolisten" nennt. Blasberg: "Der wollte immer alles für sich alleine haben." Das war nicht nur damals bei Premiere so, stellen Blasberg und Koch fest. Die Treffen mit ihm seien immer ein wenig gruselig gewesen, hält der ehemalige Chef von Tele 5 fest.

Im Gespräch stellt sich aber auch heraus, dass es durchaus unterschiedliche Sichtweisen zwischen den "Zwei Herren mit Hund" gibt. Während Koch Leo Kirch als "windigen Geschäftsmann" bezeichnet, der auch hochgradig unsympathisch gewesen sei, will Blasberg das so nicht stehen lassen. "Das stimmt nicht. Im Gegenteil, er war sympathisch." Aber auch er sei mit schlotternden Knien zu Treffen mit Kirch gefahren. "Was mich fasziniert hat, war sein Umgang mit Geld", sagt Thomas Koch, der dann auch noch lobende Worte über den im Jahr 2011 verstorbenen Medienmogul findet: "Er hatte eine Vision".

Und heute? Da gibt es Medienmanager vom Schlag Leo Kirch schlicht nicht mehr. "Gott sei dank", sagt Kai Blasberg. Weitere Themen bei den "Zwei Herren mit Hund": Julian Reichelt, Sascha Lobo und die Funk-Talkshow "Five Souls".