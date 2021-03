Woher stammt eigentlich das weltbekannte "Made in Germany" und wie ist es um dieses vermeintliche Qualitätssiegel heute bestellt? Darüber sprechen Kai Blasberg und Thomas Koch in der neuesten Ausgabe des DWDL.de-Podcasts "Zwei Herren mit Hund". Die beiden erklären, was überhaupt eine Marke ist und was die Marke "Deutschland" ausmacht bzw. wofür sie steht oder auch in der Vergangenheit mal gestanden ist.

Koch und Blasberg sprechen im Zuge dessen auch über deutsche Tugenden, was nicht immer frei von Klischees ist. Aber: "Ein Klischee kann nicht entstehen ohne eine Wahrheit dahinter", stellt Blasberg fest. Ohne eben diese Wahrheit hole man die Menschen in der Masse nicht ab, sodass gar kein Klischee entstehen könne.