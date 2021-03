Auch in dieser Woche befassen sich Thomas Koch und Kai Blasberg im DWDL.de-Podcast "Zwei Herren mit Hund" noch einmal mit der "Marke Deutschland" - und dabei geht's diesmal unter anderem um Fleiß und Führung. "Der Chef, egal ob Regierungschef, Firmenchef oder Abteilungsleiter, ist der Dirigent", sagt Blasberg. "Aber der Dirigent spielt nicht besser Querflöte als der Querflötist."

In diesem Zusammenhang spricht der ehemalige Tele-5-Chef auch über seine eigenen Erfahrungen in der Vergangenheit. "Für mich war immer wichtig, dass ich die Besten, die ich überhaupt nur kriegen kann, versammle - und nicht nur die, die mir am meisten nach dem Maul reden. Im Gegenteil: Wenn's richtig knirscht und pfeift, dann kann etwas entstehen." Das sei jedoch "in der deutschen Angestelltenwelt" immer weiter zurückgegangen.

Blasberg hält nicht zuletzt die Internationalisierung für die Ursache dieser Entwicklung. Verantwortliche hätten heute "Titel, die auf keine Visitenkarte gehen, aber wenn sie etwas entscheiden sollen, sagen sie: Da kann man nix sagen, das ist in London entschieden worden". Genau das sei jedoch "tödlich", findet Blasberg.

Außerdem sprechen die "Zwei Herren mit Hund" über die Themen der Woche in Moll und Dur - darunter die Nachricht, dass Amazon, Google und Facebook im vergangenen Jahr auf dem amerikanischen Werbemarkt erstmals mehr Werbegelder umgesetzt haben als alle anderen zusammen. Warum Thomas Koch und Kai Blasberg das sowohl positiv als auch negativ aufgeommen haben, hören Sie heute...