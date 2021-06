Schaut man auf die aktuelle Situation von den Vermarktern, blicken alle optimistisch in die Zukunft und gehen von steigenden Werbeeinnahmen aus. Media-Experte Thomas Koch sieht das etwas anders. Der Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft ZAW hat gerade erst ein Netto-Werbeminus von fünf Prozent für 2020 vorgelegt. Und das sei viel besser gewesen als erwartet, sagt Koch. "Wenn man Werbekunden fragt, stellt man fest, dass keine Etats steigen", so Koch, der sich über die optimistischen Aussagen mancher Vermarkter wundert.

"In einem Markt, der stagniert, kann nicht jeder ein Umsatzplus machen", sagt der Media-Experte, der ein wenig rosiges Bild der kommenden Monate zeichnet. "Wenn alles gut geht, haben wir eine Stagnation", so Koch. Viele Unternehmen hätten auch durch Corona gelernt, dass ihr Umsatz nicht stark sinke, wenn sie plötzlich etwas weniger werben. "Das sind Learnings, die der Werbebranche nicht gut tun." Koch und Blasberg sprechen darüber hinaus auch über Beliebigkeit in der Werbekommunikation und prägnante Claims.

Apropos Claims: für "Mein RTL" von RTL finden sowohl Koch als auch Blasberg lobende Worte. Durch eine hohe Penetration sei es gelungen, den eigentlich beliebigen Claim in den Köpfen der Menschen zu verankern, sagt Kai Blasberg. Der ehemalige Tele-5-Chef findet es auch gut, dass man in Köln künftig alles unter die Marke RTL stellt. "Ich würde der Versuchung nicht erliegen, ständig was Neues zu machen", so Blasberg.

In der aktuellen Ausgabe von "Zwei Herren mit Hund" geht’s außerdem um Tele 5, Geldsegen für die TV-Sender durch Gewinnspiele und die personellen Veränderungen bei ARD-aktuell. "Die ARD befand sich in einem Reich der Weichgebetteten", sagt Koch. Man habe übersehen, dass man sich starke Menschenmarken aufgebaut habe. Blasberg spricht von einem guten Zeichen, dass nun auch die Privatsender personell aufrüsten.