Kai Blasberg prophezeit ProSieben einen langen Weg zum Erfolg von "Zervakis & Opdenhövel. Live". Das Magazin war in dieser Woche mit weniger als fünf Prozent Marktanteil gestartet. ProSieben dürfe die Sendung "um Himmels Willen nicht einstellen", so Blasberg im DWDL.de-Podcast "Zwei Herren mit Hund", den er zusammen mit Thomas Koch präsentiert. Blasbergs Rat an das Team in Unterföhring: "Das muss jetzt drei Jahre so laufen. Schaltet die Quotenmesser einfach aus."

Gleichzeitig sieht der langjährige TV-Manager konzeptionelle Schwachstellen bei der neuen Sendung mit Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel. "Eine Magazinsendung im Jahr 2021, die aussieht wie im Jahr 1999, hat keinen Platz im deutschen Fernsehen, weil alle Themen, die dort besprochen werden, jeder schon mehrfach hatte." Das Duo vor der Kamera sei zu wenig positioniert. "Das gesamte Konzept kann nicht funktionieren, weil es keine große Relevanz aufweist."

Derzeit fehle bei "Zervakis & Opdenhövel. Live" die Innovation. "Die muss jetzt kommen", sagte Blasberg. Es gehe nun darum, eine Lücke zu finden. Dann könne das Format auch erfolgreich werden.