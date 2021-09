Am Sonntag wird ein neuer Bundestag gewählt. In der neuen Ausgabe des Podcasts "Zwei Herren mit Hund" haben sich Kai Blasberg und "Mister Media" Thomas Koch einen Gast eingeladen, der die Nachrichtenlandschaft in Deutschland seit Jahren begleitet: Lorenz Meyer, einer der Köpfe des medienkritischen Watchblogs 'BILDblog'. Meyer analysiert, dass man in der deutsche Politberichterstattung nun etwas erlebe, was es in den USA schon in den 70er Jahren gegeben hätte. Den Horse-Race-Journalismus.

Für einen solchen Vorschlag erwartet der langjährige Fernsehmacher Gegenwind aus den Redaktionen, da "ja eine Sendung Gefahr laufe, schlechte Quoten zu holen". Stattdessen würden, so Blasberg, "Sicherheitsformate" angeboten. Neues werde eher um 23:30 Uhr versucht, wo es eine Chance gebe, einen zweistelligen Marktanteil zu holen. Ohnehin spricht sich Blasberg dafür aus, Das Erste und das ZDF massiv aufzurüsten, sodass man daran nicht mehr vorbeikomme. Auch eine Fusion der Systeme hält Blasberg für denkbar. Daneben bräuchte es dann nur noch kleine Beiboote. Das Separieren nach Zielgruppen hält er für falsch.

Auch der neue Fernsehsender von "Bild" und die Arbeit des Print-Boulevardblattes ist Thema im Talk mit dem 'Bildblog'-Macher. Dabei sei die generelle politische Berichterstattung seiner Meinung nach vollkommen erratisch. "Mal schreiben sie Laschet rauf, mal runter. Mal schreiben sie Scholz rauf, mal runter". Die Agenda der 'Bild' ziele seiner Meinung nach eher auf "maximales Chaos".