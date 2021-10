78 Folgen lang sprachen Kai Blasberg und Thomas Koch über Medien, Media, Gott und die Welt. Doch nun endet ihr DWDL.de-Podcast "Zwei Herren mit Hund". "Der Medienmann verabschiedet sich", begründet Blasberg die Entscheidung - und teilt zum Abschied noch einmal kräftig aus, auch in Richtung Discovery, den neuen Besitzern von Tele 5, jenes Senders, dessen Geschäfte er lange führte.

Kritik äußert Blasberg aber auch an Herbert Kloiber, dessen Entscheidung es letztlich war, Tele 5 zu verkaufen. Die Firma sei von ihrem Besitzer verraten worden, so Blasberg. "Es war denen, die das rumreichten, alles scheißegal." Heute seien von 70 Mitarbeitenden noch 15 Leute da, "und die würden auch alle am liebsten da nicht arbeiten", ist der langjährige Senderchef überzeugt.

Zum Abschied gibt's aber auch Dankesworte - wenn auch nicht an alle. "Nicht herzlichen Dank an die Pisser, die immer nur hinter meinem Rücken geredet haben", sagt Blasberg zum Schluss. Doch freilich geht es in der letzten Ausgabe von "Zwei Herrren mit Hund" auch um aktuelle Themen, etwa das "Sommerhaus der Stars" ohne Sommer und Stars oder um den umstrittenen Auftritt von Elke Heidenreich bei Markus Lanz. Ein standesgemäßer Abschied in Dur und Moll.