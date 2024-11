Der Primetime-Verlauf

Ein Blick auf den Nutzungsverlauf in den von All Eyes On Screens ausgewerteten Vodafone-Haushalten zeigt, dass Sebastian Lege mit seiner "besseresser"-Folge über die Tricks von Haribo, Müller & Co. im Verlauf der 45 Minuten sukzessive Publikum einsammeln konnte - viele, die drüberzappten, blieben also dort offenbar hängen. Ein ganz anderes Bild zeigt sich bei der Sat.1-Serie "Elsbeth". Um 20:15 Uhr schalteten viele Krimi-Fans dort hin - wohl in Erwartung der Serie "Navy CIS", die dort zuletzt zu sehen war. Als sie dort auf "Elsbeth" stießen, schalteten aber offenbar viele wieder um, der Trend zeigt in den ersten 20 Minuten bis zur ersten Werbepause recht steil nach unten.

© All Eyes On Screens

Der Vorabend-Verlauf

Am Vorabend herrschte weitgehend Business-as-Usual. Sprich: Das Erste gewinnt während "Brisant" und "Wer weiß denn sowas" kontinuierlich sehr viel Publikum, mit dem Beginn der Serie um 18:50 Uhr hört dieser Aufwärtstrend dann aber abrupt auf. Stärkste Einschaltimpulise waren wie eh und je "RTL aktuell", "heute" und natürlich die "Tagesschau".

© All Eyes On Screens

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

© All Eyes On Screens

Werbe-Ranking: Verivox dank stärkstem Werbetag des Jahres vorn

Die drei am bruttoreichweitenstärksten in den Werbeblöcken vertretenen Unternehmen lieferten sich am Dienstag ein sehr enges Rennen, das schließlich das Vergleichsportal Verivox für sich entscheiden konnte. Verivox hat mit 120,17 XRP den bislang bruttoreichweitenstärksten Tag des Jahres hinter sich. Neben den großen Privatsendern lieferten hier auch die kleineren Sender Welt, DMAX und Tele 5 einen überdurchschnittlich starken Reichweitenbeitrag.

© All Eyes On Screens

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.