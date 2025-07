am 15.07.2025 - 09:04 Uhr

Mit 850.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 8,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ist die "Villa der Versuchung" in der vergangenen Woche bereits recht ordentlich gestartet. Eine Woche später ging es nun sogar noch etwas weiter bergauf, so stieg die Gesamtreichweite auf 910.000. Davon waren 350.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren alt, das entsprach 9,3 Prozent Marktanteil.

Während es für Sat.1 in der Primetime also in die richtige Richtung ging, feierte die US-Serie "Georgie & Mandy" bei ProSieben eine ziemlich maue Abschiedsvorstellung. Die vier letzten Ausgaben der ersten Staffel blieben allesamt bei weniger als 500.000 Zuschauerinnen und Zuschauern hängen und stellten für sich genommen jeweils neue Tiefstwerte auf. Das eigentliche Staffelfinale erreichte ab 21:30 Uhr 460.000 Personen - das war die höchste Reichweite des Abends.

Die schwache Performance zeigte sich dann auch beim jungen Publikum: Bislang erzielte "Georgie & Mandy" im Schnitt fast 9 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum, 7 Prozent waren immer mindestens drin. Am Montagabend war 6,8 Prozent der höchste gemessene Marktanteil, zwischenzeitlich waren nur 4,8 Prozent drin. Es war definitiv kein Abschluss nach Maß. Das kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich das "Young Sheldon"-Spin-Off mit Staffel eins vergleichsweise gut geschlagen hat. Ein weiterer Durchlauf ist in den USA bereits bestellt worden.

In starker Verfassung präsentierte sich am Montagabend Kabel Eins: Den Film "Safe House" sahen beim Sender 940.000 Menschen, beim jungen Publikum entsprach das 6,9 Prozent Marktanteil. "Fast & Furious - Neues Modell. Originalteile." lag danach noch bei 6,7 Prozent. Damit ließ Kabel Eins auch Vox hinter sich, das mit "Goodbye Deutschland" 730.000 Personen zum Einschalten brachte, 6,6 Prozent Marktanteil waren die Folge. RTLzwei kam mit einer neuen Ausgabe von "Bella Italia" nur auf 470.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 4,2 Prozent.

