Der Primetime-Verlauf: Wo Henssler sein Publikum fand

Der Primetime-Verlauf vom Sonntag zeigt in den von All Eyes On Screens ausgewerteten Haushalten auf den ersten Blick einen recht üblichen Verlauf: Der „Tatort“ dominiert, verliert im Verlauf aber einen Teil seines Publikums. Und Steffen Henssler bleibt für etliche derer, die um 20:15 Uhr zunächst „Tatort“ oder „Traumschiff“ bei ARD und ZDF verfolgt hatten, das Anschluss-Programm ab 21:45 Uhr.

In der Henssler-Kurve fällt diesmal aber zusätzlich auf, dass es offenbar eine starke Wechselwirkung mit Sat.1 gab: Immer wenn der Film „Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben“ dort in eine Werbepause ging, schnellte die Vox-Reichweite nach oben – danach kehrten die meisten zwar zu Sat.1 zurück, generell verzeichnete Sat.1 aber im Lauf des Abends eine leicht sinkende Reichweite in den AEOS-Haushalten.

Der Vorabend-Verlauf

Während die Bundesliga-“Sportschau“ samstags im Verlauf einen steilen Anstieg der Nutzung verzeichnet, gelingt das dem Sonntags-Pendant nicht in ähnlicher Weise. Die Kurve zeigt im Sendungsverlauf zwar aufwärts, aber in deutlich geringerer Intensität. Am besten gelingt es Julia Leischik in Sat.1 in der Stunde ab 19 Uhr Publikum einzusammeln.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: 8 Marken über 100 XRP

Gleich acht Marken schafften es am Sonntag, eine Bruttoreichweite von über 100 XRP mit ihren Werbespots zu generieren, angeführt von McDonald's, Verivox und Amazon. Überraschend ist dabei vor allem die Schwerpunktsetzung von Amazon: Über ein Drittel der gesamten erzielten Reichweite wurde bei Sat.1 eingefahren, Platz 2 belegt dahinter Sport1 mit 11,5 Prozent vor ProSieben und Vox, die aber schon knapp unter 10 Prozent beitrugen. Bei McDonald's war der Sender mit dem höchsten Reichweiten-Beitrag hingegen RTL mit 24,2 Prozent - nimmt man alle Sender zusammen, dann lieferten die Schaltungen bei Seven.One und die Ad Alliance aber etwa gleich viel Bruttoreichweite.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.