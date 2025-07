am 11.07.2025 - 12:58 Uhr

Das Erste wird zum Jahreswechsel 2025/26 erneut auf Florian Silbereisen setzen. Wie der Sender jetzt bestätigt hat, veranstaltet man am 31. Dezember erneut einen "Silvester-Schlagerbooom". Das ist eigentlich keine sonderlich große Überraschung mehr, bereits zuletzt hatte Silbereisen selbst den Start des Ticket-Vorverkaufs in Aussicht gestellt. Vor einigen Tagen war das Show-Comeback aber noch nicht ganz in trockenen Tüchern - nun sind jedoch alle Verträge unterschrieben.

"Der Silvester-Schlagerbooom war als einmalige Show zum Jubiläum unserer Sendereihe geplant. Aber die Resonanz war so überwältigend, dass alle bis zuletzt mit Hochdruck an einer Fortsetzung gearbeitet haben. Jetzt ist alles fix - wir machen es nochmal! Ich freue mich auf diese einmalige Zugabe", sagt der Showmaster in einer Ankündigung des Ersten.

Wie schon im vergangenen Jahr betont Silbereisen also, dass es sich bei der Silvester-Show um eine einmalige Sache handelt. Doch holt der "Silvester-Schlagerbooom" ähnlich starke Quoten wie im vergangenen Jahr kann sich das Team um Jürgens TV wohl sicher sein, dass die ARD auch danach wieder auf der Matte steht, um über eine Fortsetzung zu verhandeln. Das ist jedoch Zukunftsmusik - nun muss man erst einmal die kommende Silvester-Sause planen.

Der Ticket-Vorverkauf für die Eurovisions-Show beginnt am 12. Juli, zu sehen gibt’s sie dann wieder im Ersten, im ORF und im SRF. Veranstaltungsort ist die Basketballarena des FC Bayern in München. Welche Stars Florian Silbereisen am 31. Dezember in seiner Show begrüßt, ist bislang noch unklar.

Während Das Erste damit nun weitgehend Planungssicherheit hat, wenn es um das Silvester-Programm geht, sieht das beim ZDF ganz anders aus. Die Mainzer hatten in den vergangenen Jahren immer die Party am Brandenburger Tor übertragen - die wird es, Stand jetzt, in diesem Jahr aber nicht geben (DWDL.de berichtete).