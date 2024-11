Der Primetime-Verlauf: Austausch zwischen RTL und Sat.1

Sat.1 hat mit einer neuen Ausgabe von "The Voice of Germany" das Publikum nicht nur gut bei der Stange gehalten, im ersten Teil der Show konnte man auch nach und nach immer mehr Zuschauerinnen und Zuschauer anlocken. Den Höhepunkt erlebte "The Voice" um kurz nach 22:15 Uhr, danach verabschiedeten sich wohl einige Fans in Richtung Bett, allerdings blieben auch viele dran.

Auffällig ist auch, dass ein Austausch zwischen RTL und Sat.1 stattgefunden hat: Immer wenn sich "The Voice" in Sat.1 in die Werbung verabschiedete und Zuschauerinnen und Zuschauer wegschalteten, profitierte "Ninja Warrior Germany" bei RTL. Kurz darauf ging aber auch RTL oft in die Werbung - und musste im Anschluss wieder um die Fans buhlen.

© All Eyes On Screens

Der Vorabend-Verlauf: "heute"-Berg

Die Verlaufskurve des ZDF war am Vorabend vergleichsweise flach. Lediglich die "heute"-Nachrichten und mit Abstrichen "Hallo Deutschland" (in den letzten Minuten der Sendung) sorgten für einen kräftigen Einschaltimpuls, davor und danach gab es aber keinen starken Auf- oder Abwärtstrend.

© All Eyes On Screens

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

© All Eyes On Screens

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Die Ad Alliance ist mit 40 Prozent der gemessenen Haushalte am Freitag der mit Abstand erfolgreichste Vermarkter gewesen.

Werbe-Ranking: Hoher Werbedruck

Verivox ist am Freitag mit einer Bruttoreichweite in Höhe von 141 XRP die reichweitenstärkste Marke in den Werbeblöcken der TV-Sender gewesen. Aber auch generell war der Werbedruck hoch, auch Kinder, Rewe, Lindt, Amazon, Dr. Oetker und Media Markt brachten es auf mehr als 100 XRP. Wick, Lenor, Shop-Apotheke, und Pampers lagen nur knapp unter der Marke.

© All Eyes On Screens

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.