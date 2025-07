am 11.07.2025 - 15:29 Uhr

Im August dreht sich im Disney Channel alles um beliebte Disney-Prinzessinnen. Der Kindersender wird dann immer freitags und samstags ab 20:15 Uhr Filme ausstrahlen, in denen es um Prinzessinnen geht. Den Auftakt macht am 1. August "Arielle, die Meerjungfrau", einen Tag später folgt "Aladdin". Es sind zwei alte Disney-Klassiker.

In den Wochen danach stehen folgende Streifen auf dem Programm (sortiert nach Ausstrahlungsdatum): "Schneewittchen und die sieben Zwerge" (8. August), "Die Schöne und das Biest", "Dornröschen", "Cinderella", "Pocahontas", "Rapunzel – Neu verföhnt", "Mulan" und "Küss den Frosch".

Der Prinzessinnen-Monat des Disney Channels endet am 30. und 31. August. An diesen beiden Tagen gibt’s jeweils ab 8 Uhr entsprechende Filme zu sehen. Hier hat der Sender unter anderem die Ausstrahlung von Fortsetzungen wie zum Beispiel "Mulan 2", "Cinderella – Wahre Liebe siegt" oder "Aladdin und der König der Diebe" angekündigt. Auch die Filme, die in den Wochen zuvor bereits gesendet wurden, sollen hier noch einmal wiederholt werden. Darüber hinaus sehen die Zuschauerinnen und Zuschauer noch Kurzfilme wie "Die Eiskönigin: Party Fieber" oder "Rapunzel – Verföhnt, Verlobt, Verheiratet".

Während der "Die Eiskönigin"-Kurzfilm im Rahmen der Event-Programmierung zu sehen sein wird, zeigt der Disney Channel die eigentlichen Filme der Reihe, also "Frozen" bzw. "Die Eiskönigin - Völlig unverfroren" nicht. Die Prinzessinnen Anna und Elsa sind besonders bei Kindern sehr beliebt, der erste Teil der Reihe erschien im Jahr 2013. Auch auf die Ausstrahlung von "Vaiana" verzichtet der Sender im Zuge der Programmierung. Alle Filme dieser beiden Reihen können die Fans jedoch bei Disney+ sehen.

Bereits seit einigen Tagen und noch bis zum 7. September sind darüber hinaus beim Disney Channel kurze Clips zu sehen, die im Rahmen des Prinzessinnen Sommers entstanden sind. Dafür hatte man Kinder zwischen 6 und 12 Jahren eingeladen, sich zu bewerben, um gemeinsam mit Expertinnen sowie Moderatorin Melissa Khalaj "spannende und lehrreiche Abenteuer zu erleben" - inspiriert natürlich von Disney-Heldinnen wie Vaiana, Mulan, Cinderella und Tiana. Die jeweiligen Gewinnerkinder sind nun in den Spots zu sehen.